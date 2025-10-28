У Кременчуці зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння: він тікав від поліції, а тоді закрився в машині

Сьогодні, 28 жовтня, близько 11.00 на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos через порушення правил дорожнього руху: водій був нетверезий та намагався втекти від правоохоронців. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
Відомо, що за кермом перебував 47-річний водій. Поліціянти помітили, що той порушив правила дорожнього руху, і спробували зупинити його. Проте керманич намагався втекти від правоохоронців. Зупинили його на вулиці Небесної Сотні.
Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.
На місці патрульні склали:
протокол за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування у стані сп’яніння або відмова від огляду);
постанову за ч.2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами).
Водія відсторонили від керування транспортом.
