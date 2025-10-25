ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний водій скоїв ДТП, скрився, а потім пропонував патрульним хабар: рівень алкоголю у 14 разів перевищував норму

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 146

 

Крім того, керманич не мав права керувати транспортними засобами через відсутність посвідчення водія - правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу

Нетверезий водій скоїв у Кременчуці ДТП, залишив місце події, а згодом запропонував патрульним неправомірну вигоду за не складання адміністративних матеріалів. Учора, 24 жовтня, на вулиці Івана Мазепи автобус «Рута» зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент водій автомобіля Honda, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з «Рутою». Після ДТП винуватець залишив місце пригоди. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Патрульні виявили водія автомобіля Honda на вулиці Небесної Сотні. У нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду у медичному закладі показав 2,91 проміле, що більш ніж у 14 разів перевищує допустиму норму. Крім того, керманич не мав права керувати транспортними засобами — у нього відсутнє посвідчення водія.

 

Перед складанням адміністративних матеріалів водій почав пропонувати патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. На неодноразові попередження припинити протиправні дії він не реагував і наполягав на своєму.

Водія відсторонили від керування та склали чотири адміністративні матеріали:

  • за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;
  • за ст. 124 КУпАП — вчинення ДТП;
  • за ст. 122-4 КУпАП — залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди;
  • за ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка не має права керування.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного відділення поліції.

Нагадаємо, вранці ми повідомляли, що учора, 24 жовтня, у Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар - рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму.

Також учора ми також повідомляли, що вже упродовж двох днів у Кременчуці патрульні щодня виявляють сімох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння.

У понеділок ми повідомляли, що минулого тижні патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників.

Автор: Віктор Крук
Вверх