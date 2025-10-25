У Кременчуці п’яний водій скоїв ДТП, скрився, а потім пропонував патрульним хабар: рівень алкоголю у 14 разів перевищував норму

Крім того, керманич не мав права керувати транспортними засобами через відсутність посвідчення водія - правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу
Нетверезий водій скоїв у Кременчуці ДТП, залишив місце події, а згодом запропонував патрульним неправомірну вигоду за не складання адміністративних матеріалів. Учора, 24 жовтня, на вулиці Івана Мазепи автобус «Рута» зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей момент водій автомобіля Honda, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з «Рутою». Після ДТП винуватець залишив місце пригоди. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Патрульні виявили водія автомобіля Honda на вулиці Небесної Сотні. У нього були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду у медичному закладі показав 2,91 проміле, що більш ніж у 14 разів перевищує допустиму норму. Крім того, керманич не мав права керувати транспортними засобами — у нього відсутнє посвідчення водія.
Перед складанням адміністративних матеріалів водій почав пропонувати патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. На неодноразові попередження припинити протиправні дії він не реагував і наполягав на своєму.
Водія відсторонили від керування та склали чотири адміністративні матеріали:
За фактом пропозиції неправомірної вигоди патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Кременчуцького районного відділення поліції.
