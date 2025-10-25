У Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар: рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 123

Учора, 24 жовтня, під час патрулювання Кременчука проспектом Свободи, патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху. У водія помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,47 проміле, що більш ніж у 17 разів перевищує допустиму норму!

Під час спілкування водій почав пропонувати патрульним грошову винагороду за непритягнення його до відповідальності. Попри неодноразові попередження припинити протиправні дії, чоловік продовжував наполягати на своєму.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Водія відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали.

