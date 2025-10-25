ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар: рівень алкоголю в нього у 17 разів перевищував допустиму норму

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 123

 

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу

Учора, 24 жовтня, під час патрулювання Кременчука проспектом Свободи, патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху. У водія помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Громадянин погодився пройти огляд у медичному закладі за допомогою приладу Драгер. Результат — 3,47 проміле, що більш ніж у 17 разів перевищує допустиму норму!

Під час спілкування водій почав пропонувати патрульним грошову винагороду за непритягнення його до відповідальності. Попри неодноразові попередження припинити протиправні дії, чоловік продовжував наполягати на своєму.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Водія відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, ми писали про подробиці вчорашнього конфлікту з водієм, що стався на Молодіжному. Учора близько 16.00, патрульні зупинили водія автомобіля АЗЛК 2140, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік поводився агресивно та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та позбавлений права керування на 10 років. Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився.

Учора ми писали, що в Кременчуці на Молодіжному стався конфлікт між чоловіком на кріслі колісному та поліцією. Відео з місця події оприлюднили у соцмережах.

Також учора ми також повідомляли, що вже упродовж двох днів у Кременчуці патрульні щодня виявляють сімох водіїв із ознаками алкогольного сп'яніння.

У понеділок ми повідомляли, що минулого тижні патрульна поліція Кременчука виявила 20 п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників. А 8-го вересня ми писали, що патрульні виявили у Кременчуці водія у стані сп’яніння, в якого вміст алкоголю у крові перевищив допустиму норму майже у 12 разів. Того ж дня у Кременчуці п’яний водій врізався у дерево — рівень алкоголю в його крові вдесятеро перевищував допустиму норму.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій хабар
