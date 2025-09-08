У Кременчуці п’яний водій врізався у дерево — рівень алкоголя в його крові вдесятеро перевищував допустиму норму

До того чоловік не мав права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія
Учора близько 23.00 на вулиці Івана Приходька сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля BMW перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Як повідомила патрульна поліція Кременчука, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд показав результат 1.84 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. До того ж патрульні встановили, що чоловік не мав права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія.
На водія склали:
