Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці п’яний водій врізався у дерево — рівень алкоголя в його крові вдесятеро перевищував допустиму норму

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 101

 

До того чоловік не мав права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія

Учора близько 23.00 на вулиці Івана Приходька сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля BMW перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням та врізався у дерево. 

Як повідомила патрульна поліція Кременчука, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд показав результат 1.84 проміле, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму. До того ж патрульні встановили, що чоловік не мав права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія.

На водія склали:

  • протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
  • постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування).

 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція Кременчука виявила 23-х п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників. Ми також повідомляли, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.

А 8-го вересня ми писали, що патрульні виявили у Кременчуці водія у стані сп’яніння, в якого вміст алкоголю у крові перевищив допустиму норму майже у 12 разів.

Автор: Віктор Крук
Теги: нетверезий водій патрульна поліція Кременчук
