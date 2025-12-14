Овнам зірки прогнозують тиждень спокою, а Дівам — напружені дні: гороскоп на 15-21 грудня

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 133

Овен (21.03-20.04)

Тиждень спокою i заспокоєння. Багатьом Овнам вдасться використати тенденцiї цього тижня i створити комфортну обстановку для себе i оточуючих. Минулi неприємностi, конфлiкти i навiть ворожнеча можуть забутися. Посилюються життєвий потенцiал, упевненiсть, сексуальнiсть, особиста чарiвнiсть Овнiв. Спiлкування з друзями, зустрiчi з цiкавими людьми або творчi шукання успiшнi i принесуть задоволення. Життєвий досвiд близьких людей може пiдказати Овнам потрiбний напрям, допомогти в ухваленнi важливого рiшення в їхньому життi.

Сприятливi днi: 15, 20; несприятливi: 21.

Тілець (21.04-21.05)

У Тiльцiв можуть з`явитися прекраснi можливостi для плiдного спiлкування. Можливо, вони знайдуть нових партнерiв. Багато Тiльцiв будуть достатньо байдужi до грошей, особливо тi, якi не вiдчувають гострої потреби. Успiх, славу i суспiльний престиж вони цiнуватимуть бiльше, нiж багатство. Вас може пiдвести розрахунок на природне терпiння i тверезе мислення. В результатi несподiваних подiй вiдносини з близькою людиною можуть не скластися. У другiй половинi тижня ви вiдчуєте неспокiй i незадоволенiсть своїм оточенням.

Сприятливi днi: 20; несприятливi: 15.

Близнюки (22.05-21.06)

Ймовiрно, Близнюкiв чекають дiловi i особистi побачення, а також оформлення важливих паперiв. Емоцiйна нестабiльнiсть не сприятиме взаєморозумiнню. Надiї, покладенi на майбутнi подiї, можуть виявитися марними. Бажання змiн i оновлення може пiдштовхнути до безуспiшного пошуку опори i допомоги в зовнiшньому середовищi. Кiнець кiнцем ентузiазм Близнюкiв може прийняти форму надмiрної допитливостi i марнотратства.

Сприятливi днi: 19, 20; несприятливi: 16.

Рак (22.06-22.07)

Суперечливi тенденцiї зберiгаються. Ракiв може оточувати загальний спокiй. Але потiм радощi i невдачi стануть чергуватися. Змiна настрою або нездатнiсть концентруватися можуть зашкодити впоратися з найбуденнiшими справами. Тиждень пов`язаний з образами, iлюзiями. Можливо, Раки будуть убитi бездушним вiдношенням до них людей, в яких вони не сумнiвалися.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

Лев (23.07-23.08)

Не виключено, що ви зможете проявити свої таланти i здiбностi на найрiзноманiтнiших рiвнях, блиснути в суспiльствi, привернути увагу осiб протилежної статi. Можливi значнi подiї в особистому життi, подарунки, приємнi спогади. Зiрки не радять Левам зупинятися або звертати з вибраного шляху — краще довести справу до кiнця. У особистому життi вас може захопити дуже сильне почуття — любов вiрогiдна так само, як i ненависть.

Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 21.

Діва (24.08-23.09)

Цей тиждень буде дуже напруженим, готуйтеся до перевiрки життєвих принципiв i свiтогляду. Неприємнi вiстi або помилкова iнформацiя можуть привести до помилкових дiй. Тиждень несе розгул темних сил, iлюзiї, спокусу, агресiю. Напружена ситуацiя в суспiльному життi може пригноблююче вплинути на вашу психiку.

Сприятливi днi: 16, 20; несприятливi: 19.

Терези (24.09-23.10)

Сприятливий тиждень. Можливо, що захопленiсть справою i приголомшлива працездатнiсть позитивно позначаться на результатах роботи. З другої половини тижня можливi деякi труднощi, якi не слiд приймати близько до серця. Можливо, вашi захопленiсть i прагнення до матерiального благополуччя закрили вiд вас дiйсний стан справ або вiдштовхнули вiд вас друзiв.

Сприятливi днi: 17, 19; несприятливi: 20.

Скорпіон (24.10-22.11)

Несприятливий тиждень для укладення шлюбу, переїзду, подорожей. У характерi Скорпiонiв проявляться найскладнiшi i найсуперечливiшi риси вдач двох попереднiх водяних знакiв — Раку i Риб. Бiльшiсть Скорпiонiв насторожить благополуччя. Вони можуть раптом чим-небудь обуритися, бурхливо вiдреагувати на щось, але незабаром заспокояться i забудуть про те, що трапилося.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

Стрілець (23.11-21.12)

Зiрки настроєнi до Стрiльцiв прихильно. Не виключено, що їм вдасться створити якийсь стартовий майданчик для майбутнiх успiхiв. Тиждень припускає колективнi заходи, причетнiсть до життя навколишнiх людей. Можуть виникнути невеликi проблеми зi здоров`ям. Напружений в емоцiйному вiдношеннi тиждень. Стрiльцi можуть зазнати тимчасової невдачi в новiй справi. Вiрогiднi зриви, поганий настрiй, самобичування.

Сприятливi днi: 15, 19; несприятливi: 21.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень припускає отримання внутрiшньої волi, накопичення, радiсть буття. Хороший тиждень для укладення шлюбу, подорожей i прогулянок. У другiй половинi тижня можливе душевне хвилювання, викликане радiсними подiями. Прекрасний тиждень для спiлкування з друзями, прийому гостей. Тиждень сприятливий для зачаття, лiкування, медитацiї.

Сприятливi днi: 17; несприятливi: 15.

Водолій (21.01-19.02)

У першiй половинi тижня вiрогiднi сутички Водолiїв з людьми з їхнього оточення. Можлива

критика на їхню адресу. Водолiям належить багато працювати. Краще узятися за одну справу, але зробити її якiсно. Тиждень несприятливий для колективних дiй, оскiльки з паперами або документами можуть виникнути проблеми, якi вам доведеться вирiшувати одному. Не варто призначати дiловi зустрiчi, збори.

Сприятливi днi: 16, 21; несприятливi: 20.

Риби (20.02-20.03)

Вiрогiднi втрати документiв, пограбування, пожежi. Зустрiч з давнiм другом або подругою може скрасити ваше iснування, нагадавши про найщасливiшi днi життя. Тиждень припускає помилки, пiдкорення розуму вiдчуттям, спокуси. «Враженим» Рибам буде важко перемогти своє «Я».

Сприятливi днi: 18; несприятливi: 16.