Очільниця Кременчуцького ЦНАП Тетяна Печериця стала депутаткою Полтавської облради

Тетяна Печериця склала присягу під час позачергової сесії

11 грудня на позачерговій сесії Полтавської обласної ради оголосили про зміну депутатського складу. Депутаткою VIII скликання стала керівниця Кременчуцького центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Тетяна Печериця. Про це інформує пресслужба обласної ради.

Вказано, що Печериця розпочала трудову діяльність у 16 років, працювала на різних підприємствах, переїжджаючи разом із чоловіком-військовим.

З 1998 по 2012 рік вона служила в органах внутрішніх справ, а з 2012 по 2015 рік очолювала територіальний підрозділ Державної міграційної служби.

З березня 2015 року і дотепер Тетяна Печериця є директоркою департаменту «ЦНАП у м. Кременчуці».

