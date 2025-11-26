ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

У Кременчуці на атракціоні травмувалися двоє дітей: обох ушпиталили

Сьогодні, 12:06

 

Попри відключення світла, атракціон у парку працював

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася місцева жителька. За її словами, учора, 25 листопада, близько 19.00 на атракціонах у Придніпровському парку сталася надзвичайна подія.

За її словами, попри відключення світла у парку працювали атракціони. На одному з них, який має форму лавки, у двох дітей, 14 та 15 років, відстебнулися захисні жилети, і вони ледь не впали з гойдалки. Жінка каже: одна з потерпілих зачепилася ногою і зависла головою вниз.

Жінка також додала, що на той час у парку було темно через погодинні знеструмлення, проте атракціон працював. 

На місці працювали «швидка» та поліція.

Ми попросили прокоментувати подію в очільника Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Юрія Малинки. Він підтвердив, що бригада «швидкої» дійсно виїжджала на подію. За словами пана Малинки, обох дітей у стані середньої тяжкості ушпиталили. Про їх подальший стан йому не відомо.

Також журналісти звернулися за коментрем і до правоохоронних органів. Наразі у поліції підтвердили факт події. Як тільки оприлюднять офіційний коментар, ми повідомимо про це читачам.

Крім цього, ми також спробуємо дізнатися, чи працює зараз атракціон, і також доповнимо цим матеріал.

ПО ТЕМІ:

Ігрові елементи для парку «Придніпровський»: чи є переплати у закупівлі на 100 тисяч гривень

0
Автор: Яна Гудзь
Вверх