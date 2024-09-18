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Ігрові елементи для парку «Придніпровський»: чи є переплати у закупівлі на 100 тисяч гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 91

Ситуацію навколо закупівлі Придніпровського парку прокоментував директор і представники постачальника

17 вересня на платформі електронних закупівель Prozorro парк «Придніпровський» оприлюднив укладений договір з підприємицею Владленою Авдєєвою про закупку двох ігрових елементів. Вартість угоди склала 99 тисяч 990 гривень. Ігровий елемент «Грузовичок» коштує 63 тисячі гривень, ігровий будиночок «Небо» — 36 тисяч 990 гривень. 

Центр журналістських розслідувань Полтавщини «МедіаДоказ» вказав, що в закупівлі парку є потенційна переплата. Зазначено, що у харківському магазині «ДМК-72», з яким дотична підприємиця, ціна на відповідні товари нижча, причому на «Грузовичок» майже вдвічі (ціни вказано без ПДВ). Будиночок «Небо» вартує 33 300 грн, а «Грузовичок» — 35 525 грн.

Журналісти також знайшли ще один онлайн-магазин, де ціни вказані ще нижче від харківського постачальника, з яким парк уклав договір: будиночок «Небо» вартує 23 640 грн, а «Грузовичок» — 25 580 грн.

— Тобто навіть врахувавши у вартість доставку ігрових елементів з Харкова, мова йде про потенційну переплату парком до 25 тисяч гривень на двох ігрових елементах, — йдеться у матеріалі центру розслідування.

За даними Clarity Project, ФОП Владлена Авдєєва брала участь у 76 закупівлях, має 74 підписні договори на загальну суму понад 4 млн гривень. Тип усіх закупівель — неконкурентний, а отже договори замовники укладали з ФОП напряму без використання Prozorro. 

На YouContol вказано, що Владлена Авдєєва зареєструвалась як ФОП у 2012 році.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директор парку Олександр Мірошніченко заявив, що «переплат немає» і додав, що навпаки, «тут може бути недоплата». За його словами, ціни, що вказані у договорі, були актуальними кількома місяцями раніше. 

Головний менеджер «ДМК-72» Маргарита розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що ціни, які зазначені в іншому інтернет-магазині і фігурують у розслідуванні, були актуальні станом на 2021 рік. 

Щодо різниці цін на сайті й в договорі менеджерка зазначила, що під час виготовлення елементів для парку використовувалась більша кількість матеріалів, а також враховувались вимоги замовника. Це стосується товщини фанери (на сайті матеріал тонше), фарба, нестандартні розміри елементів тощо. 

— Навпаки ми в «мінусах» саме щодо матеріалів. На сьогодні до цін цих елементів, що вказані у договорі, під індивідуальне замовлення потрібно додавати ще щонайменше 10%, — розповіла представниця харківської фірми.

Нагадаємо, Кам’янопотоківська громада розірвала договір про надання правової допомоги після зауважень робочої групи «Прозорість і підзвітність»

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: парк Придніпровський Prozorro
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