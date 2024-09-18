Ігрові елементи для парку «Придніпровський»: чи є переплати у закупівлі на 100 тисяч гривень

Ситуацію навколо закупівлі Придніпровського парку прокоментував директор і представники постачальника
17 вересня на платформі електронних закупівель Prozorro парк «Придніпровський» оприлюднив укладений договір з підприємицею Владленою Авдєєвою про закупку двох ігрових елементів. Вартість угоди склала 99 тисяч 990 гривень. Ігровий елемент «Грузовичок» коштує 63 тисячі гривень, ігровий будиночок «Небо» — 36 тисяч 990 гривень.
Центр журналістських розслідувань Полтавщини «МедіаДоказ» вказав, що в закупівлі парку є потенційна переплата. Зазначено, що у харківському магазині «ДМК-72», з яким дотична підприємиця, ціна на відповідні товари нижча, причому на «Грузовичок» майже вдвічі (ціни вказано без ПДВ). Будиночок «Небо» вартує 33 300 грн, а «Грузовичок» — 35 525 грн.
Журналісти також знайшли ще один онлайн-магазин, де ціни вказані ще нижче від харківського постачальника, з яким парк уклав договір: будиночок «Небо» вартує 23 640 грн, а «Грузовичок» — 25 580 грн.
За даними Clarity Project, ФОП Владлена Авдєєва брала участь у 76 закупівлях, має 74 підписні договори на загальну суму понад 4 млн гривень. Тип усіх закупівель — неконкурентний, а отже договори замовники укладали з ФОП напряму без використання Prozorro.
На YouContol вказано, що Владлена Авдєєва зареєструвалась як ФОП у 2012 році.
У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директор парку Олександр Мірошніченко заявив, що «переплат немає» і додав, що навпаки, «тут може бути недоплата». За його словами, ціни, що вказані у договорі, були актуальними кількома місяцями раніше.
Головний менеджер «ДМК-72» Маргарита розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що ціни, які зазначені в іншому інтернет-магазині і фігурують у розслідуванні, були актуальні станом на 2021 рік.
Щодо різниці цін на сайті й в договорі менеджерка зазначила, що під час виготовлення елементів для парку використовувалась більша кількість матеріалів, а також враховувались вимоги замовника. Це стосується товщини фанери (на сайті матеріал тонше), фарба, нестандартні розміри елементів тощо.
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