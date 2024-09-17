Кам'янопотоківська громада розірвала договір на правову допомогу після зауважень експертів

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 170

Кам'янопотоківська громада розірвала договір про надання правової допомоги після зауважень робочої групи «Прозорість і підзвітність». Як повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін, експерти висловили сумніви щодо змісту угоди та переліку послуг, які мав надавати адвокат.

Вони також звернули увагу на суперечливі положення в договорі. До того ж підрозділ виконкому громади, який проводив закупівлю, не є суб'єктом кримінальних проваджень, тож потреби в залученні адвоката до судових процесів немає. Фахівці Бюро економічної безпеки порекомендували громаді розглянути варіант наймання штатного юриста для оптимізації використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, нещодавно робоча група «Прозорість і підзвітність» виявила, що на Кременчуччині реконструкцію дитсадка за 3,4 млн грн провела компанія з чотирма працівниками.