На Кременчуччині реконструкцію дитсадка за 3,4 млн грн провела компанія з чотирма працівниками

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1

Нещодавно замовник уклав договір з цією ж компанію на додатковий ремонт ще на 1,1 млн грн

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» при розгляді закупівлі Пришибської громади порушили питання обґрунтованості додаткових робіт під час реконструкції дитсадка. Замовник уклав договір без використання електронної системи закупівель із тим же виконавцем, який займався початковими роботами. Це рішення пояснюють необхідністю у проведенні додаткового ремонту. Загальна сума нового договору — 1,1 млн грн.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Є питання, чим зумовлені додаткові роботи та чи є в них потреба. Крім цього, податківці озвучили зауваги, які стосуються початкового тендеру щодо реконструкції дитсадка. Його укладено на суму 3,4 млн грн, проте податкові накладні, в період дії договору, зареєстровано на суму, меншу на 600 тис. грн, - зазначив він.

Філіп Пронін також написав, що податківці звернули увагу на спроможність працівників впоратися з обсягами робіт.

— Компанія-підрядник має чотирьох найманих робітників, серед яких дві жінки. При цьому договір передбачає важку фізичну працю без залучення техніки, - додав керівник Полтавської ОВА.

Філіп Пронін зазначив, що замовнику (Пришибська громада) доручили надати необхідні документи для детального аналізу закупівлі додаткових робіт аналітиками БЕБ, аудиторами та податківцями.

— Разом із громадами працюємо, аби бюджетні кошти використовували прозоро та ефективно. Слава Україні, — резюмував він.