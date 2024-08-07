На Кременчуччині реконструкцію дитсадка за 3,4 млн грн провела компанія з чотирма працівниками

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» при розгляді закупівлі Пришибської громади порушили питання обґрунтованості додаткових робіт під час реконструкції дитсадка. Замовник уклав договір без використання електронної системи закупівель із тим же виконавцем, який займався початковими роботами. Це рішення пояснюють необхідністю у проведенні додаткового ремонту. Загальна сума нового договору — 1,1 млн грн.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Філіп Пронін також написав, що податківці звернули увагу на спроможність працівників впоратися з обсягами робіт.
Філіп Пронін зазначив, що замовнику (Пришибська громада) доручили надати необхідні документи для детального аналізу закупівлі додаткових робіт аналітиками БЕБ, аудиторами та податківцями.
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