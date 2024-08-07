«Маємо пам’ятати їхній подвиг»: у Кременчуці встановлять дві меморіальні дошки полеглим у боях за Україну захисникам

Пам’ятну дошку Анатолієві Закупцю встановлять на фасаді будинку, де він жив, а Антонові Глущенку — на приміщенні гімназії № 23, де боєць навчався
У Кременчуці з’являться ще дві меморіальні дошки загиблим військовим. Таке рішення ухвалили сьогодні, 7 серпня, на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади.
Увіковічннять пам’ять полеглих бійців Анатолія Закупця та Антона Глущенка.
Меморіальну дошку Анатолієві Закупцю запропонували встановити на вулиці Героїв Маріуполя, у будинку, де військовий жив.
Народився військовий у Максимівці, певний час працював на Єристівському ГЗК водієм автотранспортних засобів з вивозу гірничої маси у кар'єрі. Загинув Анатолій на початку повномасштабного вторгнення — у березні 2022 року поблизу міста Костянтинівка на Донеччині.
Меморіальну дошку хочуть встановити на фасаді будинку на вулиці Героїв Маріуполя, де Анатолій проживав разом із родиною.
Пропозицію з розміщення пам’ятної дошки комісія підтримала одноголосно.
Ще одну меморіальну дошку — на честь полеглого воїна Антона Глущенка — хочуть розмістити на приміщенні Кременчуцької гімназії № 23, де військовий навчався. Від імені учнівського та педагогічного колективу на засіданні комісії виступила педагог-організатор гімназії Катерина Сороколат.
Жінка розповіла, що заклад освіти проходить патріотичні заходи для учнів та розповідає про своїх героїв-випускників. На фасаді гімназії уже є три меморіальні дошки колишнім учням, що віддали своє життя у боях за Україну. Пам’ятна дошка Антонові Глущенку має стати четвертою.
Приєднався до лав Збройних сил України військовий ще у 2012 році, під час строкової служби. У 2014 році перебував у Криму під час його окупації. Антон — сержант морської піхоти, мав статус учасника бойових дій. Загинув у лютому цього року полизу села Чорнобаївка на Херсонщині.
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