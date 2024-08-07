«Маємо пам’ятати їхній подвиг»: у Кременчуці встановлять дві меморіальні дошки полеглим у боях за Україну захисникам

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 260

Пам’ятну дошку Анатолієві Закупцю встановлять на фасаді будинку, де він жив, а Антонові Глущенку — на приміщенні гімназії № 23, де боєць навчався

У Кременчуці з’являться ще дві меморіальні дошки загиблим військовим. Таке рішення ухвалили сьогодні, 7 серпня, на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади.

Увіковічннять пам’ять полеглих бійців Анатолія Закупця та Антона Глущенка.

Меморіальну дошку Анатолієві Закупцю запропонували встановити на вулиці Героїв Маріуполя, у будинку, де військовий жив.

Народився військовий у Максимівці, певний час працював на Єристівському ГЗК водієм автотранспортних засобів з вивозу гірничої маси у кар'єрі. Загинув Анатолій на початку повномасштабного вторгнення — у березні 2022 року поблизу міста Костянтинівка на Донеччині.

Меморіальну дошку хочуть встановити на фасаді будинку на вулиці Героїв Маріуполя, де Анатолій проживав разом із родиною.

Пропозицію з розміщення пам’ятної дошки комісія підтримала одноголосно.

Ще одну меморіальну дошку — на честь полеглого воїна Антона Глущенка — хочуть розмістити на приміщенні Кременчуцької гімназії № 23, де військовий навчався. Від імені учнівського та педагогічного колективу на засіданні комісії виступила педагог-організатор гімназії Катерина Сороколат.

Жінка розповіла, що заклад освіти проходить патріотичні заходи для учнів та розповідає про своїх героїв-випускників. На фасаді гімназії уже є три меморіальні дошки колишнім учням, що віддали своє життя у боях за Україну. Пам’ятна дошка Антонові Глущенку має стати четвертою.

Приєднався до лав Збройних сил України військовий ще у 2012 році, під час строкової служби. У 2014 році перебував у Криму під час його окупації. Антон — сержант морської піхоти, мав статус учасника бойових дій. Загинув у лютому цього року полизу села Чорнобаївка на Херсонщині.

Комісія також одноголосно підтримала увічнення пам’яті Антона Глущенка та встановлення меморіальної дошки на його честь.

За словами Юрія Гриценка, меморіальну дошку Антонові Глущенку гімназія виготовлятиме сама за тим зразком, як у них встановлені і попередні. А от щодо дошки Анатолієві Закупцю запропонував внести деякі зміни.

— Ми хочемо спростити формат таких дошок — замість каменю почати виготовляти їх із металопластику з алюмінієвим покриттям. Спобуємо і подивимось, який у них буде вигляд. Бо на старих дошках ні в дощ, ні в сонце нічого не видно. А мають виглялати солідно. До того ж і їхня ціна значно менша — близько 800 гривень за одну, — розповів Гриценко.

Такі зміни представники комісії теж підтримали.