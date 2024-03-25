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«Він був справжнім патріотом»: у Кременчуці відкрили меморіальну дошку Ігорю Пугачу

Сьогодні, 18:48 Переглядів: 146

 

Увіковічили пам’ять про військовослужбовця на вулиці, що носить його ім’я

Сьогодні, 25 березня, у Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь полеглого військовослужбовця, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня майора Ігоря Пугача. Про це пишуть у пресслужбі Кременчуцького 26 окремого батальону Національної гвардії України, де військовий служив.

 

Військовій службі, справі усього свого життя Ігор Пугач віддав 22 роки.

Хто такий Ігор Пугач на честь якого назвали вулицю у Кременчуці

Про військовий шлях полеглого товариша згадує Володимир Поляков, голова Координаційного центру об'єднань ветеранів АТО:

— Ігор завжди мав бажання проходити службу. Починаючи ще з дитинства, захоплювався зброєю та іншою тематикою, що стосується військ. На Майдані у 2014 році Ігор зрозумів, що він здатен на більше, що він має змогу та бажання керувати різними критичними ситуаціями. Тому від початку війни у 2014 році Ігор завжди був перший. Брав участь у тяжких боях за Донеччину, кожного дня виборюючи свободу своєї держави.

Під керівництвом Ігоря Пугача кременчуцька військова частина відпрацьовувала та підтримувала правопорядок міста під час служби з охорони громадського порядку.

 

Військовий неодноразово брав участь в АТО та ООС. Був нагороджений відомчими відзнаками за успішні виконання службово-бойових завдань за призначенням.

На початку повномасштабного вторгнення майор Пугач очолив один з бойових батальйонів Національної гвардії України, де у ролі командира виконував усі поставленні завдання разом зі своїми підлеглими.

— Він займався бджолярством. Ми як з ним розмовляли по телефону він казав, що всі побратими, ці молоді хлопці, які зараз воюють разом зі мною — це як мої бджоли, вони всі мої діти. Він за кожного стояв до останнього, щоб кожна мати та дружина побачила свого героя поряд, — згадує дружина Ігоря Олена.

 

Також під час відкриття меморіальної дошки з молитвою та за памʼяттю про героя виступив капелан військової частини протоієрей Іван.

Нагадаємо, цього місяця у Кременчуці встановили меморіальну дошку загиблому сержанту Сергію Мельничуку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Військова частина 3059 Національної гвардії України
Теги: Кременчук меморіальна дошка Ігор Пугач
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