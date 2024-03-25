У другі роковини смерті Героя України Максима Кагала у Кременчуці «погасили» конверт з його зображенням

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 154

Мати військового каже, що після втрати сина біль і досі не вщухає

Кременчуцькі філателісти випустили конверт із зображенням кременчужанина, азовця, Героя України Максима Кагала, який загинув 25 березня 2022 року, боронячи Маріуполь. Кременчужанин захищав Україну, починаючи з 2015 року. Сьогодні, у другі роковини смерті військового, у відділенні «Укрпошти» відбулося «погашення» конверта.

Під час заходу мати Максима Тетяна Кагал зі сльозами на очах розповіла:

— Сьогодні для мене болісний день. Два роки, як не стало мого янгола-охоронця. Дуже болить… Кажуть, що біль зникає. Ні, він нікуди не подінеться. Іноді здається, що Максим живий, але повертаюся в цю реальність. І так, як боролися наші «сталеві» діти, так, як боровся Максим, ми маємо продовжувати цю боротьбу, щоб виграти війну. Максимко завжди в нашому серці. Поки ми пам’ятаємо, усі наші захисники, хлопчики і дівчатка, будуть жити.

Останнє повідомлення, яке Максим Кагал написав матері, було таким: «Мамо, у мене все добре. Я не голодний і в шапці».

— Це був такий жарт у них всіх, — пояснює пані Кагал. — Це було 23 березня 2022 року, Маріуполь. А далі був бомбовий удар і все. Тиша.

Через деякий час приїхали друг та дівчина Максима і повідомили матері, що її син загинув.

— Але я не вірила всі 9 місяців, поки його обмінювали, — зізнається жінка. — Ці нелюди боялися їх навіть загиблих. А коли вже було обміняне тіло, слідча повідомила мені, що є ідентифікація по ДНК, і тоді віра не зникла: «Він живий, але поряд його немає! Він на хмаринці, янгол-охоронець».

Тетяна Кагал вважає, що українці мають згуртуватися і розуміти, що зараз не час для веселощів, треба підтримувати ЗСУ.

Ідея створити конверт із зображення Максима Кагала виникла у голови Спілки філателістів Кременчука Володимира Скляра. Він повідомив, що Спілка випустила 20 таких конвертів. Дизайн розробила художниця Оксана Бондаренко.

— Ми подаруємо частину конвертів його друзям. І 30 березня у Кременчуці буде велопробіг, ми переможцям будемо роздавати ці конверти. Нехай кременчужанин буде в історії України і Кременчука, — прокоментував Володимир Скляр.

Нагадаємо, 25 березня у Кременчуці відкрилася виставка, присвячена загиблим азовцям. На стендах є інформація й про Максима Кагала.

Раніше ми писали, що Творча спілка журналістів Кременчуччини видала книгу «Герої Кременчуччини — Герої України». Тоді «ТелеграфЪ» поспілкувався з Тетяною Кагал.