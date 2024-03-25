У другі роковини смерті Героя України Максима Кагала у Кременчуці «погасили» конверт з його зображенням

Кременчуцькі філателісти випустили конверт із зображенням кременчужанина, азовця, Героя України Максима Кагала, який загинув 25 березня 2022 року, боронячи Маріуполь. Кременчужанин захищав Україну, починаючи з 2015 року. Сьогодні, у другі роковини смерті військового, у відділенні «Укрпошти» відбулося «погашення» конверта.
Під час заходу мати Максима Тетяна Кагал зі сльозами на очах розповіла:
Останнє повідомлення, яке Максим Кагал написав матері, було таким: «Мамо, у мене все добре. Я не голодний і в шапці».
Через деякий час приїхали друг та дівчина Максима і повідомили матері, що її син загинув.
Тетяна Кагал вважає, що українці мають згуртуватися і розуміти, що зараз не час для веселощів, треба підтримувати ЗСУ.
Ідея створити конверт із зображення Максима Кагала виникла у голови Спілки філателістів Кременчука Володимира Скляра. Він повідомив, що Спілка випустила 20 таких конвертів. Дизайн розробила художниця Оксана Бондаренко.
Нагадаємо, 25 березня у Кременчуці відкрилася виставка, присвячена загиблим азовцям. На стендах є інформація й про Максима Кагала.
Раніше ми писали, що Творча спілка журналістів Кременчуччини видала книгу «Герої Кременчуччини — Герої України». Тоді «ТелеграфЪ» поспілкувався з Тетяною Кагал.
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