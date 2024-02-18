Щоб молоде покоління знало: у світ вийшла книга про Героїв України з Кременчуччини

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 155

У Кременчуцькому районі 8 військових мають це звання, деякі з них – посмертно

18 лютого у Кременчуцькій міській художній галереї презентували книгу «Герої Кременчуччини – Герої України», яку видала Творча спілка журналістів Кременчуччини.

В авторах зазначені троє людей – Володимир Шевченко, Оксана Гриниченко та Тетяна Булат, але загалом над виданням працювала ціла команда.

Один з авторів книги, Володимир Шевченко згадує, що якось на відкритому уроці в одній зі шкіл міста він розповідав учням про видатних особистостей Кременчуччини. І один зі школярів запитав, чи є у Кременчуцькому районі Герої України.

– Мені стало соромно, що стільки років у нас йде війна, а діти цього не знають, їм у школі не розповіли. Тому ми у Спілці вирішили написати книгу про Героїв України, видати її у подарунковому форматі і подарувати бібліотекам.

У Кременчуцькому районі 8 військових мають звання «Герой України», деякі з них – посмертно. Не усі вони народилися у Кременчуці, але так чи інакше пов’язані з ним, – навчалися, жили у місті.

Герої України, про яких йдеться у книзі:

– Наш громадянський обов’язок – поіменно знати Героїв України Кременчуччини, – наголосила під час заходу директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська.

При укладанні книги автори зокрема використали матеріали з кременчуцьких ЗМІ – розповіді батьків, родичів, коханих, знайомих та друзів Героїв.

Книгу випустили тиражем у 50 примірників, які Спілка журналістів видала власним коштом. Робота над проєктом тривала протягом 3 місяців.

Володимир Шевченко каже, що йому важко виділити з-поміж інших історію про когось одного з цієї книги:

– Усі історії важливі, когось виділяти важко. Дуже цікаво написано про льотчиків, які закінчили наше льотне училище (сьогодні коледж), як вони допомагали визволяти з «Азовсталі» людей – вивозили лікарів, дітей, жінок.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» під час заходу поговорив з матір’ю загиблого Героя України Максима Кагала – Тетяною Кагал. Вона каже, що не знала про те, що таку книгу видали у Кременчуці, автори з нею не зв’язувалися. І про сьогоднішню презентацію вона дізналася від племінниці – та надіслала їй афішу заходу.

– Взагалі це добра справа, тому що люди мають пам’ятати не тільки мого сина, а й взагалі Героїв. Я вважаю, що гарнізон Маріуполя, азовці – це сталеві люди, які пройшли пекло на землі, дали фору Харкову і Києву, 86 днів тримали оборону без БК і фактично без їжі. На «Азовсталі» бути дітки, цивільні, які теж хотіли їсти кожного дня. А хлопці не забували ні про цивільних, ні про своїх поранених.

На думку Тетяни Кагал, якби Максим був живий, коли азовці виходили з «Азовсталі», він би не здався:

– Він був спецпризначенцем. ФСБ Росії не випускало таких воїнів з поля зору. Коли Максима не стало, його друзі показували мені всю його біографію, яку видали пабліки Росії – коли прийшов в «Азов», яку нагороду чи звання отримав.

На запитання журналістів, чи відчула Тетяна Кагал щось у той день, коли загинув її син, відповідає:

– Ні, я не буду казати неправду, нічого такого не відчувала. Я вірила, що з ним не має такого статися. Я не вірила в його смерть до першого співпадіння… Коли його вивезли і був обмін тілами, коли я приїздила до Києва, мені здавалося, що він стоїть за мною, за плечима. Таке відчуття було.

Також жінка розповіла історію, як Максим Кагал потрапив в «Азов». У 2014 році він сказав матері, що їде у Київ працювати в охороні бізнесмена.

– Це була перша неправда, сказана мені. Я повірила, що він їде у Київ, але він поїхав на вишкіл. Тому що потрапити в «Азов» просто так – ні (не можна було – ред.), тому він і проходив вишкіл. Три місяці було Київського полігону, три місяці – Гурзуфа і три місяці – Мангуша.

Максим з матір’ю тримав зв’язок, коли був на навчаннях, хоч і не зізнавався, де саме він перебуває і чим займається. Після Мангуша Максим знаходився у Чонгарі, там не можна було користуватися телефоном, тож не було зв’язку.

Тоді Тетяна Кагал звернулася до свого персонального менеджера «Київстару» Романа і попросила відстежити телефон сина. Коли дізналися, що останнього разу він користувався телефоном у Чонгарі, пані Тетяна була у шоці.

– Я почала розуміти, що мене обдурили, – сміється жінка. – Я кажу цьому хлопчикові у «Київстарі»: «Що хочеш, роби, але щоб син вийшов на зв’язок. Я даю тобі годину, бо рознесу весь «Київстар». І десь через хвилин 40 Максим перетелефонував: «Мама, все добре, я скоро приїду, буду на вихідні, все розповім». Я своїх синів навчала ніколи не казати неправду, яка б вона не була.

На запитання, що дає їй сили триматися і посміхатися, відповідає:

– Маємо жити, маємо ще багато зробити в пам’ять про наших воїнів, про наших дітей.

На заході представник хорунжої служби 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Володимир Михайленко сказав, що особисто знав Максима Кагала:

– Для нас він людина легендарна! Максим вів своїх людей 1 проти 10 і тіснив московитів! Він беріг своїх людей! Зі своїм неймовірним завзяттям він здавався нам безсмертним, тому що він у таких боях був, що, здавалося, неможливо вижити. Коли він загинув, у нас взірвалося у мізках! Неможливо було, щоб він загинув! Така людина, спортсмен, розумний… Я знаю, що в ряди азовців будуть вливатися такі ж люди, як Максим Кагал, для того, щоб сміливо йти в бій і вбивати московських окупантів.

Одна з авторок Тетяна Булат розповіла, що Творча спілка журналістів планує віддати шану військовим з Кременчуччини, які загинули на російсько-українській війні – видати кілька книг у пам’ять про них (бо в одну інформація про усіх не вмістяться).

Якщо кременчужани захочуть прочитати книгу «Герої Кременчуччини – Герої України», це можна зробити у читальному залі бібліотеки на вулиці Соборній та у краєзнавчому музеї. Можна і купити її. Вартість – 600 грн, бо книга кольорова і надрукована на крейдяному папері.