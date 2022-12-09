Кременчужанин Вадим Ворошилов отримав звання Герой України: чому «Karaya» та як врятував Вінницю

Сьогодні, 07:06 Переглядів: 1 128 Коментарів: 1

Також у місті будуть клопотати про отримання звання Почесного громадянина Кременчука

Військовий льотчик Вадим Ворошилов із позивним «Karaya» отримав звання Героя України. Відповідний указ 5 грудня підписав президент Володимир Зеленський.

- За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу постановляю: надати звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу, майору, — йдеться в тексті документа.

У Кременчуці Герою України Вадиму Ворошилову хочуть надати звання Почесного громадянина Кременчука. Про це написав міський голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький.

- Майор Вадим Ворошилов – кременчужанин, тож вся громада пишається мужнім воїном! Ініціюватиму на розгляд міської ради присвоєння Герою звання Почесний громадянин Кременчука! - написав міський голова.

Нагадаємо, що кілька місяців тому звання почесного громадянина Кременчука отримав ще один пілот з Кременчука Герой України Андрій Герус.

Хто такий Karaya та чим він відомий

Вадим Ворошилов, льотчик Повітряних Сил ЗСУ зі псевдонімом Кaraya з Кременчука, прославився на всю Україну 12 жовтня цього року. Тоді під час чергової атаки окупаційного війська, керуючи літаком МіГ-29, він збив п’ять іранських дронів і дві крилаті ракети. За тим, як він це робить, буквально «в прямому етері» мали змогу спостерігати жителі Вінниччини.

Сам пілот під час національного телемарафону розповів, що під час виконання завдання його літак було пошкоджено одним з уламків ворожого «шахеда», на борту сталося займання.

Тоді він спершу відвів свій пошкоджений Міг-29 від населеного пункту на Вінниччині, а потім катапультувався.

Громада поблизу якої впав літак майже не постраждала внаслідок падіння літака. При катапультуванні обійшлося без загиблих і поранених. Осколками було пошкоджено кілька будинків.

- У нас зникло світло, ввімкнули ліхтарик та вийшли на вулицю. Навпроти хвіртки хтось з ліхтариком стояв і гукав нас. В нього обличчя було в крові, ми його бігом до хати напоїли, нагодували. Дали телефон, він зв'язався з командуванням і сказав, що катапультувався. Викликали йому швидку, — розповіла жителька Турбівської громади Тетяна Музичко Суспільному.

Тоді льотчик потрапив до лікарні, а вже за тиждень приїхав до родини, яка надала йому прихисток того вечора.

- На четвертий день після катапультування відвідав місце події, вибачився за створений дискомфорт перед мешканцями громади, подякував за сталеві нерви, всебічну допомогу, яку надали під час евакуації, та віру в ЗСУ!» — написав пілот за декілька днів після події в Instagram.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Ворошилов до Нового року повернеться в стрій і нищитиме ворога далі.

6 грудня — у День ЗСУ — Karaya був нагороджений Почесною відзнакою «За заслуги перед Вінницею».

Чому позивний Karaya

Ексначальник Кременчуцького військового ліцею Владимир Поляков, в якому навчався військовий, розповів чому Вадим взяв собі позивний

- Це позивний найрезультативнішого льотчика-винищувача Другої Світової війни та й взагалі за всю історію авіації – Еріха Хартманна. Саме слово прямого тлумачення не знає. Якщо дослівний перевід з німецької, то це – «кохана», але воно не використовувалось за вказаним значенням. У Хартманна був цей позивний, коли він був командиром авіаційної ескадрильї «Karaya -1», в решті льотного складу винищувачів були – «Karaya -2», 3, 4… в залежності від бойового порядку в строю та інше», - цитує Володимир Поляков свого випускника.

Далі Вадим переповів йому те, як Еріх Хартманн після закінчення Другої Світової війни 10 років був «у засланні в Радянському союзі, десь у Забайкаллі на каменоломнях». Після чого повернувся до ФРН, командував авіагрупою, а потім потрапив до США, де став можна сказати «батьком» сучасної реактивної винищувальної авіації.

- Тому, що вся тактика ведення бойових дій, яка лягла за основу, і, навіть, зараз використовується, була написана саме ним. Така досить видатна постать у світовій історії та безпосередньо у реактивній винищувальній авіації. По історії мені подобалось його читати, його тактику та решта…, - розповів Вадим колишньому начальнику свого ліцею.

Кременчужанину Karaya присвятили поштову марку

У Вінниці, наприкінці жовтня, презентували ексклюзивну поштову марку з «бойовим гусаком-льотчиком», яка створена за мотивами роботи місцевої майстрині Наталії Дремлюги. Подію приурочили до відновлення діяльності «Музею української марки імені Якова Балабана» та присвятили льотчику, який 12 жовтня після знищення ворожих ракет та дронів, зазнав аварії та відвів падаючий літак від Вінниці.

Цей гусак поєднав у собі образ безстрашних українських авіаторів, які з перших днів повномасштабного вторгнення тримають оборону України і до сьогодні боронять небо України. А ще, це засторога ворогові, що поруч із професіоналами в українському небі чатує і справжня біологічна зброя – бойові гусаки.

Роботи нашої майстрині Наталії Дремлюги сьогодні популярні не тільки у Вінниці, а й далеко за кордоном. Гусаки, яких створила майстриня в образі Бориса Джонсона стали популярними влітку.

Біографія

Вадим Олександрович Ворошилов (позивний — Karaya; народився у Кременчуці) — український військовослужбовець, льотчик 2-го класу, майор Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Герой України.

У 2021 році льотчик дав інтерв'ю, в якому розповідав про звільнення з війська через бюрократію. З нього стало відомо більше про біографію Karaya:

Випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року.

У 2015 році отримав диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Військове управління (Повітряні Сили)».

У 2016 році отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Управління діями підрозділів авіації».

Після закінчення університету був направлений на службу у військову частину А0959, де служив до 29 червня 2021 року на посадах:

- 2016-2018 рік – льотчик авіаційної ланки авіаційної ескадрильї;

- 2018-2020 рік – старший льотчик авіаційної ланки авіаційної ескадрильї;

- 2020-2021 рік – начальник служби безпеки польотів служб військової частини А0959.