Віднедавна піротехніки Полтавщини можуть легко виявляти вибухонебезпечні предмети

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 107

Нещодавно, у Черкасах, представники громадського об’єднання Спілка «Ротарі Інтернешнл Дискрикт Україна» та української секції Міжнародного Товариства Літаючих Ротарійців передали надзвичайникам Полтавщини магнітометр для квадрокоптера.

За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, магнітометр буде використовуватися у комплекті з безпілотним літальним апаратом. Даний пристрій допоможе більш ефективно виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні сучасні предмети та часів минулих війн.

Також, було проведено засідання круглого столу представників Громадського об’єднання «Ротарі клуб», де присутні обговорили напрямки подальшої роботи та співпраці, зокрема – забезпечення піротехнічних підрозділів.