Зарплати медичним працівникам: затримки – лише у Кременчуці, – Лунін

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 206

Зарплати медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я Полтавської області виплачуються вчасно, окрім міста Кременчука. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ.Відповідаючи на запитання «Кременчуцького Телеграфа», чому виникають затримки із зарплатами, Дмитро Лунін порадив медикам звертатися до міського голови.

– Треба звертатися до мера міста і питати, навіщо він це робить. Як він планує бюджет, як працюють його заступники, керівник департаменту (охорони здоров’я – ред.), чому вони затримують фінансування закладів. Тому що по державному бюджеті Національна служба здоров’я сплачує кошти в повному обсязі. Всі лікарні області всіх рівнів вчасно виплачують зарплату медпрацівникам. Це питання тільки мера міста та його підлеглих, – сказав він.

Нагадаємо, днями працівники Кременчуцької дитячої лікарні поскаржилися на затримку зарплати – за жовтень отримали в листопаді, за листопад – лише 1-2 тис. гривень. В адміністрації закладу пояснили, що, мовляв, гроші затримує НСЗУ.

На початку листопада і подібною проблемою до редакції зверталися медпрацівники Кременчуцького пологового будинку. Вони скаржилися на непрозору та несвоєчасну виплату заробітної плати. У закладі лікарям та медсестрам не пояснюють причини затримок та навіть відкрито пропонують шукати місце роботи, де платять гроші.

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