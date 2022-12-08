Зарплати медичним працівникам: затримки – лише у Кременчуці, – Лунін

Зарплати медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я Полтавської області виплачуються вчасно, окрім міста Кременчука. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ.Відповідаючи на запитання «Кременчуцького Телеграфа», чому виникають затримки із зарплатами, Дмитро Лунін порадив медикам звертатися до міського голови.
Нагадаємо, днями працівники Кременчуцької дитячої лікарні поскаржилися на затримку зарплати – за жовтень отримали в листопаді, за листопад – лише 1-2 тис. гривень. В адміністрації закладу пояснили, що, мовляв, гроші затримує НСЗУ.
На початку листопада і подібною проблемою до редакції зверталися медпрацівники Кременчуцького пологового будинку. Вони скаржилися на непрозору та несвоєчасну виплату заробітної плати. У закладі лікарям та медсестрам не пояснюють причини затримок та навіть відкрито пропонують шукати місце роботи, де платять гроші.
Скандал у пологовому будинку: лікарям затримують зарплату та погрожують звільненням
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер