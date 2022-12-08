журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Здоров'я, Гроші

Зарплати медичним працівникам: затримки – лише у Кременчуці, – Лунін

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 206

 Начальник Полтавської ОВА прокоментував ситуацію в місті

Зарплати медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я Полтавської області виплачуються вчасно, окрім міста Кременчука. Про це сьогодні повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час брифінгу для ЗМІ.Відповідаючи на запитання «Кременчуцького Телеграфа», чому виникають затримки із зарплатами,  Дмитро Лунін порадив медикам звертатися до міського голови.

– Треба звертатися до мера міста і питати, навіщо він це робить. Як він планує бюджет, як працюють його заступники, керівник департаменту (охорони здоров’я – ред.), чому вони затримують фінансування закладів. Тому що по державному бюджеті Національна служба здоров’я сплачує кошти в повному обсязі. Всі лікарні області всіх рівнів вчасно виплачують зарплату медпрацівникам. Це питання тільки мера міста та його підлеглих, – сказав він.

Нагадаємо,  днями працівники Кременчуцької дитячої лікарні поскаржилися на затримку зарплати – за жовтень отримали в листопаді, за листопад – лише 1-2 тис. гривень. В адміністрації закладу пояснили, що, мовляв, гроші затримує НСЗУ.

На початку листопада і подібною проблемою  до редакції зверталися медпрацівники Кременчуцького пологового будинку. Вони скаржилися  на непрозору та несвоєчасну виплату заробітної плати. У закладі лікарям та медсестрам не пояснюють причини затримок та навіть відкрито пропонують шукати місце роботи, де платять гроші.

Скандал у пологовому будинку: лікарям затримують зарплату та погрожують звільненням
 

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: зарплати медики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх