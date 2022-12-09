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Кременчук, Культура

У Кременчуці оголосили переможців міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!»

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 212

 

Виставка кращих робіт конкурсу відбудеться у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей

У Кременчуці підвели підсумки міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!», про що повідомляє мерія.

До участі у конкурсі допускалися художні роботи, які закликають до подолання проявів домашнього насильства і насильства за ознакою статі. Цьогоріч на конкурс подали 72 роботи у трьох вікових категоріях:

  • І категорія – 6-9 років (9 робіт);
  • ІІ категорія – 10-13 років (40 робіт);
  • ІІІ категорія – 14-17 років (23 роботи).

І категорія – 6-9 років:

  • І місце – Анастасія Харченко, Кременчуцька початкова школа №15;
  • ІІ місце – Софія Кузьміна, Кременчуцька гімназія №8;
  • ІІІ місце – Роман Юрченко, Кременчуцька гімназія №3.

ІІ категорія – 10-13 років:

  • І місце – Софія Борисова, Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум»;
  • ІІ місце – Ксенія Кабаченко, Кременчуцька гімназія №8;
  • ІІІ місце – Назар Чепурний, Кременчуцький ліцей №21 «СТАРТ».

ІІІ категорія – 14-17 років:

  • І місце – Вікторія Кіцель, Кременчуцька гімназія №22;
  • ІІ місце – Марія Литвиненко, Кременчуцька гімназія №19;
  • ІІІ місце – Артем Єзибчук, Кременчуцька загальноосвітня школа №32;
  • ІІІ місце – Юрій Лизан, Кременчуцька загальноосвітня школа №32.

Переможців конкурсу нагородять грамотами та цінними подарунками. Учасники будуть нагороджені дипломами за участь та призами. Нагородження переможців та учасників міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!» відбудеться у Міжнародний день прав людини у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості 9 грудня о 15.00.

Виставка кращих робіт конкурсу відбудеться у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей з 8 до 16 грудня.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс малюнки діти насильство
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