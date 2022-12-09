У Кременчуці оголосили переможців міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!»

Виставка кращих робіт конкурсу відбудеться у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей
У Кременчуці підвели підсумки міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!», про що повідомляє мерія.
До участі у конкурсі допускалися художні роботи, які закликають до подолання проявів домашнього насильства і насильства за ознакою статі. Цьогоріч на конкурс подали 72 роботи у трьох вікових категоріях:
І категорія – 6-9 років:
ІІ категорія – 10-13 років:
ІІІ категорія – 14-17 років:
Переможців конкурсу нагородять грамотами та цінними подарунками. Учасники будуть нагороджені дипломами за участь та призами. Нагородження переможців та учасників міського конкурсу малюнків «Стоп насильству!» відбудеться у Міжнародний день прав людини у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості 9 грудня о 15.00.
Виставка кращих робіт конкурсу відбудеться у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей з 8 до 16 грудня.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер