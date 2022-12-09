Полтавщина увійшла у трійку за кількістю в проєкті «Армія відновлення»

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Загалом, роботи по відновленню України проводять у 7 областях

595 осіб із Полтавської області залучили до проєкту «Армія відновлення». Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр Міністерства економіки України Юлія Свириденко в ефірі об'єднаного телемарафону.

Загалом, роботи по відновленню України проводять у 7 областях. Сумська (725 осіб), Київська (659 осіб) та Полтавська (595 осіб) лідирують за кількістю залучених робітників.

У рамках проєкту люди розбирають завали, розчищають дороги, будують захисні споруди, фасують гумдопомогу, заготовляють дрова для військових та населення і надають соцпослуги у Пунктах незламності.