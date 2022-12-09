Завершується голосування про перейменування парку «Ювілейний» у Кременчуці

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 225

Триває голосування за перейменування парку «Ювілейний» на сайті мерії Кременчука. Серед 7 пропозицій найбільше набирають варіанти парк «Слави» та «Шевченковий».

Варто зауважити, що кілька років тому на комісії з перейменування розглядали пропозицію перейменувати парк та парк Слави, проте далі обговорення питання не просунулося. Тепер рішення залишається за громадою та депутатами Кременчуцької міської ради.

*Парк Ювілейний заснований на честь 50-річчя жовтневого перевороту 1917 року.

Нагадаємо, що до 11 грудня триває 5 етап голосування за перейменування вулиць.