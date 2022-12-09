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Через дії російської армії у Чорному морі загинуло близько 50 000 дельфінів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 199

 

Представник парку Тузлівські лимани показав останки загиблих морських ссавців

У Національному парку Тузлівські лимани розповіли, у що обійшлася російська агресія місцевій екосистемі. Через дії російських військ узбережжя Чорного моря знищено близько 20% всієї популяції дельфінів. Проєкт United24 Media зняв відео на узбережжі, всіяному останками морських ссавців.

[media=https://www.youtube.com/embed/VnmluIn3BiI?controls=0]

У відео представник Національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв продемонстрував череп дельфіна, який загинув через присутність російських військових в акваторії Чорного моря.

Він також повідомив, що з 24 лютого загинули щонайменше 50 000 дельфінів, які мешкали в акваторії моря. Трупи 2500 вже знайдені на території України, Туреччини, Румунії та Болгарії. 

— Згідно із законодавством України, такі дії визначаються як екоцид, а міжнародне гуманітарне право визначає їх як воєнний злочин, — зазначили у випуску.

Також Русєв говорить про вплив війни на інших тварин Національного природного парку:

— Коли снаряди почали падати в східній частині нашого парку, ми були вражені тим, як це може вплинути на нього. Це величезне навантаження на рослинність, ґрунт, воду та птахів. Особливо на той час — у березні вже була потужна міграція, і багато птахів змушені були змінити шляхи міграції. 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: UNITED24/youtube
Теги: війна дельфіни
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