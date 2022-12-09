Через дії російської армії у Чорному морі загинуло близько 50 000 дельфінів

У Національному парку Тузлівські лимани розповіли, у що обійшлася російська агресія місцевій екосистемі. Через дії російських військ узбережжя Чорного моря знищено близько 20% всієї популяції дельфінів. Проєкт United24 Media зняв відео на узбережжі, всіяному останками морських ссавців.
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У відео представник Національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв продемонстрував череп дельфіна, який загинув через присутність російських військових в акваторії Чорного моря.
Він також повідомив, що з 24 лютого загинули щонайменше 50 000 дельфінів, які мешкали в акваторії моря. Трупи 2500 вже знайдені на території України, Туреччини, Румунії та Болгарії.
Також Русєв говорить про вплив війни на інших тварин Національного природного парку:
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер