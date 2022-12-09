Кременчужани можуть здійснити мрії дітей, які потрапили в складні життєві обставини, взявши участь у благодійній акції «Святий Миколай – дітям».
За даними пресслужби мерії, ця акція проводиться у нашому місті молодіжним парламентом Кременчука близько 20 років поспіль. Завдяки їй діти, що мають пільгові статуси або опинилися у складних життєвих обставинах і потребують соціальної уваги та підтримки, отримують омріяні подарунки та солодощі на День Святого Миколая.
Помічники Святого Миколая – волонтери молодіжного парламенту Кременчука – вже побували у соціальних закладах міста та допомогли діткам намалювати свої найпотаємніші мрії. Цього року вони відвідали:
Зібрали 104 малюнки з дитячими мріями.
До участі в акції запрошують всіх небайдужих. Щоб стати помічником Святого Миколая і здійснити чиюсь дитячу мрію, потрібно:
Також можна принести засоби гігієни, канцтовари та запаковані солодощі для діток, які перебувають у соціальних закладах міста та родинах, які потребують допомоги.
Офіс знаходиться за адресою вул. Шевченка, буд.19/3. Телефон для додаткової інформації: 3-51-06, 098-018-18-95. Графік роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 17.00, п'ятниця – з 9.00 до 19.00, субота – з 10.00 до 15.00.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер