Кременчужани можуть здійснити мрії дітей, які потрапили в складні життєві обставини

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До участі у благодійній акції «Святий Миколай – дітям» запрошують всіх небайдужих

Кременчужани можуть здійснити мрії дітей, які потрапили в складні життєві обставини, взявши участь у благодійній акції «Святий Миколай – дітям».

За даними пресслужби мерії, ця акція проводиться у нашому місті молодіжним парламентом Кременчука близько 20 років поспіль. Завдяки їй діти, що мають пільгові статуси або опинилися у складних життєвих обставинах і потребують соціальної уваги та підтримки, отримують омріяні подарунки та солодощі на День Святого Миколая.

Помічники Святого Миколая – волонтери молодіжного парламенту Кременчука – вже побували у соціальних закладах міста та допомогли діткам намалювати свої найпотаємніші мрії. Цього року вони відвідали:

Центр соціально психологічної реабілітації дітей;

сім'ї, що опинитися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в Кременчуцькому міському центрі соціальних служб;

родини загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, операції об’єднаних сил та бойових діях внаслідок вторгнення та агресії російської федерації.

Зібрали 104 малюнки з дитячими мріями.

До участі в акції запрошують всіх небайдужих. Щоб стати помічником Святого Миколая і здійснити чиюсь дитячу мрію, потрібно:

обрати дитячий малюнок в альбомі на сторінці молодіжного парламенту в фейсбуці ;

у коментарях написати про готовність придбати подарунок;

принести подарунок в головний офіс до 14 грудня.

Також можна принести засоби гігієни, канцтовари та запаковані солодощі для діток, які перебувають у соціальних закладах міста та родинах, які потребують допомоги.

Офіс знаходиться за адресою вул. Шевченка, буд.19/3. Телефон для додаткової інформації: 3-51-06, 098-018-18-95. Графік роботи: з понеділка по четвер – з 9.00 до 17.00, п'ятниця – з 9.00 до 19.00, субота – з 10.00 до 15.00.