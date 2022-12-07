Терміново збираємо кошти на ремонт авто, яке постраждало під Бахмутом

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Терміново збираємо кошти на ремонт авто, яке постраждало під Бахмутом. Про це повідомив власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов. На ремонт необхідно понад 10 000 гривень.

— Доброго дня, друзi! Буду краток: этот Kia Sorrento на следующей неделе должен везти наших бойцов на «экскурсию» в Луганско-Доненцкую область. Или Херсонско-Запорожскую - я не спрашиваю о таком... Машина почти целая, её только чуть-чуть в Бахмуте накрыло обломками. Хороший человек ремонтирует кузов, чтобы хоть как то оживить машинку — для ремонта нужно собрать сумму в районе 10.000 грн или чуть больше. Я уже наскрёб 3.750 грн — добавьте гривень по 200 или как то так... По бутылке вина... Буду благодарен. А после Победы всем проставлюсь! Моя карта Приват 4731 2196 4283 9538 (номер отдельно в комментах). Отчёт — как всегда. Спасибо, — написав на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Кулясов.