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Надзвичайні новини

У Кременчуці один чоловік вбив іншого, труп знайшли сусіди

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 36

 

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

У Кременчуці сталося умисне вбивство, про це повідомляють Кременчуцьке райуправління поліції, слідче управління ГУНП та Полтавська обласна прокуратура.

7 грудня близько 10.15 тіло 52-річного загиблого знайшли у його приватному будинку сусіди і викликали «швидку», а медики – копів.

На місці події слідчо-оперативна група поліції спільно зі спеціалістом-криміналістом, дільничними офіцерами та кінологом зі службовою собакою знайшли речові докази насильницького злочину та зібрали інформацію, що допомогла вийти на слід зловмисника. Ним виявився 49-річний чоловік, якого за життя знав потерпілий.

Під час конфлікту, що виник між знайомими, нападник дерев’яною палицею жорстоко побив господаря оселі, спричинивши йому тілесні ушкодження, несумісні із життям, та втік з місця події. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: вбивство
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