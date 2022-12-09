У Кременчуці один чоловік вбив іншого, труп знайшли сусіди

У Кременчуці сталося умисне вбивство, про це повідомляють Кременчуцьке райуправління поліції, слідче управління ГУНП та Полтавська обласна прокуратура.
7 грудня близько 10.15 тіло 52-річного загиблого знайшли у його приватному будинку сусіди і викликали «швидку», а медики – копів.
На місці події слідчо-оперативна група поліції спільно зі спеціалістом-криміналістом, дільничними офіцерами та кінологом зі службовою собакою знайшли речові докази насильницького злочину та зібрали інформацію, що допомогла вийти на слід зловмисника. Ним виявився 49-річний чоловік, якого за життя знав потерпілий.
Під час конфлікту, що виник між знайомими, нападник дерев’яною палицею жорстоко побив господаря оселі, спричинивши йому тілесні ушкодження, несумісні із життям, та втік з місця події. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, здійснює досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер