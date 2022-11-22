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Кременчук, Історія Кременчука

Легендарний льотчик Karaya подарував музею Кременчука парашут зі слідами своєї крові

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 358

Тепер кожен кременчужанин може ознайомитися з частинкою історії, коли наш пілот ціною свого здоров'я відвів літак з Вінниці 

До Музею військової історії ВПУ №7 передали парашут легендарного пілота-кременчужанина Вадима Ворошилова, на якому ще видно сліди крові. Про це повідомив керівник музею та Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО Володимир Поляков. 

 

- Випускник Кременчуцького військового ліцею. Льотчик-винищувач. Майор Вадим Ворошилов. Про нього вже багато було написано в ЗМІ, а ось сьогодні він у нас в Кременчуці, в короткостроковій відпустці. І не просто сам, а і з подарунками для музею. А це не просто подарунки. Це життя. Життя тих — хто нас захищає. Життя тих — кого захищають.

Вадим передав нам парашутну систему, яка спасла йому життя під час крайнього вильоту на бойове завдання. Ось його слова: «Даний парашут встановлено у катапультне крісло К36-ДН на усіх типах літаків тактичної авіації України. Таких як - Міг-29, Су-27, Су-22. Під час катапультування — крісло відстрілюється від літака і спрацьовує парашутна система, яка повністю автоматична від моменту катапультування до моменту приземлення. Це зроблено на випадок, якщо пілот втратив свідомість. У мене, під час виконання бойового завдання, пошкодило носову частину літака і разом з нею заголовник, де знаходився парашут. Але, навіть пошкоджений, він виконав на сто відсотків своє призначення і врятував моє життя». Ось таких дітей ми навчали й виховували в Кременчуцькому військовому ліцеї, — написав Володимир Поляков. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна льотчик музей
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