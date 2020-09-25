Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов

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27 сентября – День машиностроения. Этот праздник всегда отмечали на многих заводах города, ведь в городе не одно машиностроительное предприятие

У нас делали не только вагоны и машины, но и технику для космодромов и «амфибии» для подводной разведки. История кременчугских машиностроителей, которые отмечают свой профессиональный праздник.



27 сентября – День машиностроения. Этот праздник всегда отмечали на многих заводах города, ведь в городе не одно машиностроительное предприятие. В послевоенные годы Кременчуг стал индустриальным центром не только Украины, но и всего Советского Союза. Возрождать промышленность и город приходилось с нуля – после Второй мировой Кременчуг буквально восставал из пепла. Во многом благодаря машиностроительным предприятиям Кременчуг и отстроили после войны: появилось жилье и социнфраструктура.





Считается, что машиностроение получило свой старт в XVIII веке, когда началась промышленная революция. Отказывались от мануфактур и переходили на промпроизводство. В нашем городе два старейших завода, которые зародились еще в 19-м веке: КВСЗ и «Кредмаш». Они родились почти в одно время: «Кредмаш» в этом году празднует 150-летие, а вагонзавод отметил юбилей в прошлом году. После войны пришло время КрАЗа, а самый молодой среди всех нынешних машиностроителей – колесный завод, который отделился от автомобильного.





Первый пролет моста, собранный на будущем автозаводе. 1948 год









Полтора века КВСЗ



Свою родословную вагонзавод исчисляет с 1869 года. Именно тогда в Посаде Крюков-на-Днепре появились железнодорожные мастерские по ремонту паровозов и вагонов. Шло активное строительство железных дорог, развитие железнодорожного транспорта. В 1872 году они вошли в состав Харьковско-Николаевской железной дороги, а в 1874 году были перепрофилированы под ремонт грузовых и пассажирских вагонов.





Летом 1896 года на околице Крюкова началось большое строительство. Возводились новые вагонные мастерские. В июне 1898 года в ещё недостроенных корпусах начали ремонтировать грузовые вагоны. А с 1 августа 1900 года – и пассажирские. Главные мастерские стали самыми крупными мастерскими Харьково-Николаевской железной дороги.







Новым этапом в жизни предприятия стал 1930 год. Мастерские реорганизовали в вагоностроительный завод, начался переход от ремонта до выпуска нового подвижного состава. Уже в ноябре была выпущена первая 20-тонная двухосная платформа с деревянными бортами. В октябре 1932 года изготовлен первый в стране четырёхосный полувагон с деревянной обшивкой грузоподъёмностью 60 тонн.



Это был успех всего отечественного вагоностроения. Объёмы производства нового универсального полувагона увеличивались с каждым годом и достигли рекордной в довоенной истории предприятия цифры – 7000 вагонов в год. Полувагон долгие годы был основным видом продукции нашего предприятия. И сегодня он остаётся одним из наиболее востребованных и популярных грузовых вагонов.



Во время Второй мировой войны вагонзавод пришлось эвакуировать в Пермь, где вагоностроители выпускали продукцию для фронта – фугасные авиационные бомбы.



В 1951 году началась разработка и выпуск инженерной переправочно-десантной техники. Самоходные паромы, паромно-мостовые машины, машины для подводной разведки. Но Приходько не хотел изготавливать новую машину по чертежам из Москвы. Несмотря на риск, решили делать свою. Кременчугские конструкторы самостоятельно разрабатывали технику. Позже за разработки в отрасли создания инженерной техники для Вооружённых Сил группе работников завода присудили Госпремию СССР.



В послевоенные годы на предприятии освоили вагоны-хопперы: для перевозки угля, марганцевой руды, позже – для перевозки зерна, цемента. А в 1958 году макет шестиосного цельнометаллического полувагона отметили золотой медалью на выставке в Брюсселе. Но грузовыми вагонами не ограничились: благодаря наработкам тех лет на предприятии стало возможным рождение новой отрасли – пассажирского вагоностроения. В 2001 году был создан и передан «Укрзалізниці» первый образец украинского пассажирского вагона.





Так выглядел гусеничный самоходный паром, которым можно было переправлять через реку танки





От сельхозтехники до космодромов: 150 лет «Кредмаша»



«Кредмаш» – одно из старейших предприятий города. Здесь выпускали как секретные разработки, так и закаточные машинки, которые есть дома у многих хозяек. Завод спасали от наводнения и восстанавливали из пепла. История «Кредмаша» начинается в 1865 году, когда купец и промышленник Баутс прикупил часть земли, граничащей с городским садом и кожзаводом. Решил изготавливать сельхозинвентарь. Первую продукцию завод выпустил в 1870 году: этот год и считают годом основания завода. Тогда техника была далека от асфальто-смесительных установок, которыми знаменит «Кредмаш». Все начиналось с сельхозинвентаря. Условия труда были тяжёлыми. Работники вкалывали за копейки. Во время революции работники восстали, и собственнику пришлось бежать в Германию. Предприятие национализировали.





Так начался Кредмаш: завод Андера на старой Грачевке





Переломным для завода стал 1930 год. Тогда завод сменил профиль. Стране нужны были дороги, а технику, которая давала возможность их строить, приходилось покупать за границей. Поэтому решили создать дорожное предприятие. Так появился трест дорожного машиностроения, куда вошли шесть заводов, включая Кременчугский завод. 31-й год принес сложности. Из-за сильного наводнения цеха частично ушли под воду. Оборудование приходилось спасать на подставках.



До войны завод занимался выпуском автогудронаторов, которые помогают равномерно распределить битум при укладке асфальта. При производстве этой техники впервые применили сварку.







Во время войны завод эвакуировали. На месте «Кредмаша» немцы устроили лагерь военнопленных и склады металлолома. Часть работников выехала в зауральский город Курган. В здании сгоревшего театра наладили производство: выпускали всё для фронта. А после освобождения вернулись восстанавливать завод в Кременчуге. Кстати, благодаря кременчужанам в Кургане так и остался работать Курганский завод дорожных машин.



Завод восстанавливали из руин. Даже ввели «кирпичный налог»: каждый работник должен был принести 50 очищенных кирпичей, вытащенных из городских руин.





Новые цеха отстроили в 44-м году, завод начал выпускать технику. Даже первый асфальт на Крюковском мосту в 49-м был положен с использованием дорожной техники Кременчугского завода дорожных машин. До этого такое оборудование в СССР никто не выпускал. Всю технику для строительства дорог делали в Кременчуге. Работали и на экспорт, поставляя оборудование в 41 страну мира. На всех желающих техники не хватало. Даже космонавт Леонов как-то приехал в Кременчуг, чтобы попросить вне очереди выпустить асфальтосмесительную установку для Звездного городка.





Кстати, при Союзе на заводе было два конструкторских бюро. Одно из них занималось военными и космическими разработками. В 66-м начали выпуск стационарных систем для заправки баллистических ракет, которые выводили на орбиту первые спутники. Для нужд армии выпускали топливозаправщики. Около 30 лет завод работал на военную и космическую промышленность.









Мосты и комбайны: как «рождался» КрАЗ



Сперва на месте КрАЗа планировали построить авиационный завод. Но с началом Второй мировой стройку пришлось заморозить. А в послевоенное время были уже совсем другие задачи. Стране нужны были мосты. И в 45-м году в Кременчуге решили строить механический и мостовой заводы. Выбрали площадку на северной окраине города, где был законсервированный в начале войны завод авиационной промышленности. Первый кирпич заложили в 46-м году в фундамент кузнечного цеха. И развернули стройку Кременчугского завода почтовых металлоконструкций.



До 56-го года завод выпускал мосты. 600 мостов «Made in Кременчуг», общей протяженностью 27 км. Они соединяют не только берега Днепра, но и Днестра, Волги, Москвы-реки.

В 56-м году завод перепрофилировали под нужды страны. А стране не хватало комбайнов для кукурузоуборочной кампании. В то время с легкой руки Хрущёва настал кукурузный бум. Этой культурой засаживали весь СССР. Официально вторым хлебом в СССР кукуруза стала в сентябре 1956 года. Главный конвейер запустили в 56-м. Кроме комбайнов с конвейера сходили прицепные тележки для прорыва свеклы, очиститель кукурузных початков и другая сельхозтехника.





Техника по уборке кукурузы, которую раньше изготавливал автозавод



В 58-м году уже решили, что стране нужны большегрузные автомобили. Именно тогда началась эпоха КрАЗов. Базой для создания грузовиков выбрали комбайновый завод. Модернизировали оборудование, установили новое, расширили производственные площади. В Кременчуг перенесли мощности Ярославского автомобильного завода. Создать новое производство удалось за 10 месяцев. В 59-м году реконструкцию завершили. И в апреле завод выпустил первые два автомобиля-самосвала КрАЗ 222 Днепр. Их собрали вручную, а с мая заработал конвейер.





В 60-м году завод начал выпуск первых автомобилей на экспорт. А в 67-м появился легендарный покоритель бездорожья: полноприводный автомобиль вездеход Краз-255б. В народе его прозвали лаптёжник. Стотысячный автомобиль сошел с главного конвейера в 68-м году. А в семьдесят первом за выполнение пятилетнего плана и успешное освоение новых грузовых автомобилей завод наградили орденом Ленина.





Кременчугские колеса



Кременчугский колесный завод – самый молодой из нынешних машиностроителей. Производство колес начали в 58-м году. Тогда Кременчугский комбайновый завод перепрофилировали на выпуск большегрузных автомобилей. А с Харьковского тракторного завода привезли две технологические линии по изготовлению колес для тракторов. Их установили в складском помещении кузнечного цеха автомобильного завода. Но вскоре решили выделить колесный из состава автозавода: это произошло в 61-м году. Началось строительство новых цехов. Так два завода и просуществовали рядом.





Директор двух заводов



Развитие машиностроения в Кременчуге во многом обязано Ивану Приходько. После войны он ставил «на ноги» Крюковский вагонзавод. А затем ему предложили наладить выпуск большегрузных авто на Кременчугском автозаводе. В Кременчуг Приходько приехал из Ленинграда. 37-летний руководитель уже имел опыт организаторской работы. После окончания Ленинградского политехнического института он работал инженером-электриком на Ленинградском заводе по изготовлению танков. Во время Второй мировой был за главного механика и главного энергетика, а затем - заместителем директора по капитальному строительству на танковом заводе. В 47-м году его назначили директором Крюковского вагоностроительного завода. А в 48-м предприятие вышло на довоенный уровень производства грузовых вагонов.





В то время город был разрушен на 97%. Мост был временным и деревянным: его возвели в сорок третьем году военные строители. Люди жили в землянках, а то и просто в цехах завода. Рабочие недоедали: в Украине ощущались последствия неурожая 46-го года.







Жилья не было, поэтому Приходько предложил строить дома своими силами. План был такой: завод даёт материалы и рабочие строят в свободное от работы время себе жилье. Крюков, хотя и пострадал меньше чем левобережье, фактически оставался большой деревней. Сделали целый район одноэтажных двухквартирных домов, чтобы быстрее заселить людей. Появились двухэтажные дома из красного кирпича. В послевоенные годы Крюков приобрел свой современный вид. Сформировались городские ансамбли прибрежного района, появился стадион, парк культуры вагонзавода, началась застройка Раковки. К середине 50-х годов развернули строительство новых общественных сооружений. Всего за 10 лет отстроили школы, детские сады, магазины, стадион, парк, жильё рабочим и молодым специалистам.



В 60-м Приходько предложили возглавить Кременчугский автомобильный завод, чтобы налаживать производство большегрузных автомобилей. Поставили задачи по увеличению производства. Старожилы вспоминают, что на автозаводе Приходько отпускал всех в 23:00. А сам надевал плащ, резиновые сапоги, и мог внезапно появиться в любом цехе, на любом участке с проверкой. Мог прийти ночью или во время 3-й смены. В первые годы работы на автозаводе стали называть директора за глаза «полтора Ивана»: за способность делать больше чем другие.



Чтобы увеличить мощности, нужно было строить новые цеха, приглашать специалистов. А для этого нужно было жилье. Одна из идей Приходько – строить дома с однокомнатными квартирами для холостых. Это как временное жилье, с тем, чтобы потом переехать в квартиру получше. Очередь на получение жилья на автозаводе двигалась как ни на одном предприятии города.



Кременчуг обрастал инфраструктурой благодаря заводам. Когда велось строительство крупных промышленных объектов, примерно 20% выделялось на строительство жилья и объектов соцкультбыта. В 60-х годах началось активное возведение панельных пятиэтажек, дорогих сердцу кременчужанина хрущевок. Строили детские сады, которые тогда называли детскими комбинатами. В 70-х на смену пришли блочные 9-этажки.



Приходько проработал на автозаводе 16 лет. В честь директора двух заводов в Крюкове назвали главную улицу – ул. Ивана Приходько.