У Кременчуцькому районі зіткнулися автівки: постраждали 6 дорослих та одна дитина

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 1 185

26 вересня близько 20.00 у Кременчуцькому районі (між селами Ламане та Гуньки) зіткнулися автівки Nissan Qashqai та ВАЗ-2107. Як повідомило ГУ ДСНС України у Полтавській області, внаслідок ДТП водії автомобілів отримали травми, постраждали також 5 пасажирів, з них одна дитина. Ще 4 пасажири від госпіталізації відмовились.





Крім того, 76-річний кермувальник машини ВАЗ-2107 був заблокований в автомобілі, йому затисло ноги. За допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка та передали його до карети швидкої допомоги.