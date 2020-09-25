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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Кременчуцькому районі зіткнулися автівки: постраждали 6 дорослих та одна дитина

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 1 185

 

76-річного кермувальника ВАЗ-2107 затисло у машині

26 вересня близько 20.00 у Кременчуцькому районі (між селами Ламане та Гуньки) зіткнулися автівки Nissan Qashqai та ВАЗ-2107. Як повідомило ГУ ДСНС України у Полтавській області, внаслідок ДТП водії автомобілів отримали травми, постраждали також 5 пасажирів, з них одна дитина. Ще 4 пасажири від госпіталізації відмовились.


Крім того, 76-річний кермувальник машини ВАЗ-2107 був заблокований в автомобілі, йому затисло ноги. За допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка та передали його до карети швидкої допомоги.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: ДТП пострадавшие
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