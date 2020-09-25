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Соловейко у камуфляжі: як диригент хору та соліст боронить незалежність України

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 487

 

У військовій частині Кременчука служать справжні таланти

У військовій частині 3059 Нацгвардії є справжній талант - Дмитро Дурсенєв. За інформацією пресслужби в/ч 3059 Нацгвардії, Дмитро – не лише захисник Батьківщини, але ще диригент хору, гарний соліст та дуже творча людина.


Соловейко у камуфляжі: нацгвардієць військової частини 3059 боронить Україну та співає у хорі

Соловейко у камуфляжі: нацгвардієць військової частини 3059 боронить Україну та співає у хорі

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Sonntag, 27. September 2020


Дмитро Дурсенєв родом з села Ясне, Мелітопольського району (Запорізька область). З дитинства хлопець проявляв музичні здібності та бажання виступати на сцені. Навчався у музичній школі по класу фортепіано. У 2009-2013 навчався у музичному училищі ім. П. Майбороди за спеціальністю «хорове диригування». Після училища вступив до Донецької академії мистецтв ім. С. Прокоф’єва.


 

- Чи змінилася подальша доля молодого таланту з початком бойових дій на Донеччині?


- Так, з початком бойових дій на Сході України мені довелося перевестись до Харківського університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, де здобув вищу освіту за кваліфікацією «диригент хору, науковець-дослідник, викладач закладу вищої освіти». Паралельно з 2015 року працюю в Харківській обласній філармонії, а саме в камерному хорі ім. В. Палкіна на посаді «артист хору». З 2017 року на посаді диригента хору, маю досвід виступів не тільки як диригент, але і як соліст. Неодноразово був запрошений на виконання сольних партій до інших колективів Харкова, - ось так вплинули бойові дії на творчий розвиток та успіх Дмитра.


 

- Цікаво, чи були виступи за межами країни?


- Так, звісно були. Я виїжджав на гастрольні виступи в якості артиста хору за межі нашої країни, до Іспанії, Нідерландів, Чехії та Греції, – згадує з посмішкою Дмитро.


- Чи надихнув час у армії, та чи з’явилися нові творчі ідеї?


- Після служби повернусь і продовжу займатися своєю творчою діяльністю. За рік служби назбиралося багато ідей, в найближчий час маю велике бажання зробити концертну програму.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Військова частина 3059 Національної гвардії України
Теги: нацгвардія опера
компанія «Інтера Люкс»
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