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Які таємниці зберігає банк на площі Перемоги в Кременчуці

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 1 046

 

Кременчуцькі журналісти оглянули історичну будівлю
Фото: Артем Коваленко

Будинок Державного Банку — історична будівля в Кременчуці на перетині вулиць Перемоги та Ігоря Сердюка, побудована 1900 року. Входить до переліку пам'яток архітектури Кременчука.


Цьогоріч у ньому засідає виборча комісія.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: банк історія История Кременчуга история
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