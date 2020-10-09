Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Знайшли невідому картину Куруківської битви

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 919

  

Опублікував інформацію історик Тарас Чухліб

Історик Тарас Чухліб опублікував невідому картину Куруківської битви 1625 року українських козаків з військовим коралем. 


Битви на кременчуцькій землі
У жовтні 1625 року поблизу Курукового озера на Полтавщині відбулася грандіозна битва українців з поляками. В опублікованій книзі «Ординація Війська Запорозького 1625 року» історики натрапили на оригінальну гравюру із зображенням битви Війська Запорозького з армією Корони Польської в урочищі Ведмежі Лози поблизу Курукового озера неподалік міста Кременчук.
За словами історика книгу завершує гарний вірш на визнання лицарських заслуг запорозьких козаків. Видання датоване 1626 роком.
 
13
Автор: Альона Душенко
Теги: історія История Кременчуга история Куруківська битва
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх