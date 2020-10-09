Знайшли невідому картину Куруківської битви

Історик Тарас Чухліб опублікував невідому картину Куруківської битви 1625 року українських козаків з військовим коралем.

У жовтні 1625 року поблизу Курукового озера на Полтавщині відбулася грандіозна битва українців з поляками. В опублікованій книзі «Ординація Війська Запорозького 1625 року» історики натрапили на оригінальну гравюру із зображенням битви Війська Запорозького з армією Корони Польської в урочищі Ведмежі Лози поблизу Курукового озера неподалік міста Кременчук.