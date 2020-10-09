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Надзвичайні новини

В США выдали ордер на арест жителя Полтавы, который торговал оружием

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 982

Груз перехватили на таможне Львов в сентябре 2014 года

Жителю Полтавы, 38-летнему Андрею Якину, в США предъявили обвинения в нелегальном экспорте оружия из Штатов в Украину.

Об этом сообщает Голос Америки.


В обвинительном акте в окружном суде США в Чикаго говорится, что с 2014 по 2016 годы владелец фирмы, продающей оборудование для горизонтального бурения, 33-летний Глен Степул вступил в сговор с Якиным. Они вывезли или попытались вывезти из США в Украину затворы и стволы пистолета без получения на это необходимого разрешения Государственного департамента США, что является нарушением законов о контроле над экспортом оружия.


Также в обвинении сказано, что они экспортировали или попытались поставить прицелы для винтовок и камеры ночного видения без разрешения Министерства торговли, что является нарушением Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.


Согласно следствию, Степул прятал часть запрещенных товаров в коробках с бурового оборудования, которое направлялось в Украину. В таможенной декларации он описывал товар как «товары для дома», «косметика», «игрушки», «канцтовары» и т.п. Груз перехватили на таможне Львов в сентябре 2014 года.


Степул не признал себя виновным по всем статьям. Также США выдали ордер на арест Якина, который, как считает следствие, живет в Полтаве.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: торговля оружие
компанія «Інтера Люкс»
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