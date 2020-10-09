«Небесний океан»: кременчужанка створює казку для діток в лікарні «Охматдит»

- Больше всего к этому проекту причастен Александр Лисица, заведующий отделения трансплантации, человек с огромным сердцем и какой-то титанической силой духа, почему-то так сильно мечтающий год о росписи в моем исполнении. Он мечтал не для себя, а для тех, кому каждый день помогает светить даже в самые тёмные мгновения жизни. Для деток, что вынужденно находятся в отделении.



Я так благодарна вселенной за то, что умею рисовать своё внутренне, делясь этим с вами, а вы там читаете себя. Люди... Мы с Таней Ященко и Мишкой Дмитренко счастливы иметь этот шанс, делать что-то светлое и доброе просто так. Делать это вместе с каждым из вас. Просто, что бы каждый из вас верил и продолжал сиять внутренним светом, не сомневаясь в том, что он важен. Ты важен для этого мира, - поділилася художниця Анжела Дмитренко.