Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Благодійність

«Небесний океан»: кременчужанка створює казку для діток в лікарні «Охматдит»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 512

 

Долучитися до казки дітям можете й ви - просто поділіться гривнею

Кременчуцька художниця Анжела Дмитренко після благодійного проєкту в Полтаві - створює казку у Києві у відділенні трансплантації в «Охматдит». 


Милі панди допомагатимуть маленьким кременчужанам боротися з раком
За словами художниці, заввідділенням трансплантації Олександр Лисиця довго мріяв про малюнок саме у виконанні кременчужанки. 
 
- Больше всего к этому проекту причастен Александр Лисица, заведующий отделения трансплантации, человек с огромным сердцем и какой-то титанической силой духа, почему-то так сильно мечтающий год о росписи в моем исполнении. Он мечтал не для себя, а для тех, кому каждый день помогает светить даже в самые тёмные мгновения жизни. Для деток, что вынужденно находятся в отделении.

Я так благодарна вселенной за то, что умею рисовать своё внутренне, делясь этим с вами, а вы там читаете себя. Люди... Мы с Таней Ященко и Мишкой Дмитренко счастливы иметь этот шанс, делать что-то светлое и доброе просто так. Делать это вместе с каждым из вас. Просто, что бы каждый из вас верил и продолжал сиять внутренним светом, не сомневаясь в том, что он важен. Ты важен для этого мира, - поділилася художниця Анжела Дмитренко. 
 
Щоб завершити розпис ще двох стін, волонтери продовжили збір коштів, щоб покрити всі технічні витрати.

5168 7456 0517 4637- Приват Дмитренко Михайло Вікторович
5375 4141 0327 5987 - monobank Дмитренко Михайло Вікторович
 
5
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Анжела Дмитренко
Теги: Анжела Дмитренко онкологія рак допомога благодійність
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Вверх