«Небесний океан»: кременчужанка створює казку для діток в лікарні «Охматдит»

Долучитися до казки дітям можете й ви - просто поділіться гривнею
Кременчуцька художниця Анжела Дмитренко після благодійного проєкту в Полтаві - створює казку у Києві у відділенні трансплантації в «Охматдит».
За словами художниці, заввідділенням трансплантації Олександр Лисиця довго мріяв про малюнок саме у виконанні кременчужанки.
- Больше всего к этому проекту причастен Александр Лисица, заведующий отделения трансплантации, человек с огромным сердцем и какой-то титанической силой духа, почему-то так сильно мечтающий год о росписи в моем исполнении. Он мечтал не для себя, а для тех, кому каждый день помогает светить даже в самые тёмные мгновения жизни. Для деток, что вынужденно находятся в отделении.
Я так благодарна вселенной за то, что умею рисовать своё внутренне, делясь этим с вами, а вы там читаете себя. Люди... Мы с Таней Ященко и Мишкой Дмитренко счастливы иметь этот шанс, делать что-то светлое и доброе просто так. Делать это вместе с каждым из вас. Просто, что бы каждый из вас верил и продолжал сиять внутренним светом, не сомневаясь в том, что он важен. Ты важен для этого мира, - поділилася художниця Анжела Дмитренко.
Щоб завершити розпис ще двох стін, волонтери продовжили збір коштів, щоб покрити всі технічні витрати.
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Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Анжела Дмитренко