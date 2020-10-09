Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Бізнес/Робота

Ferrexpo нарастила железнодорожные отправки в порты, а на Европу - сократила

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 362

  

С железнодорожной станции «Золотнишино» было отправлено 8,6 млн т железной руды

Ferrexpo в январе-сентябре нарастила железнодорожные отправки продукции в сторону морских портов на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,96 млн т. Отправки продукции в направлении стран Евросоюза, напротив, упали на 47% – до 1,7 млн т.


Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра АО «Укрзалізниця», опубликованные на Портале открытых данных.


В целом в январе-сентябре с железнодорожной станции «Золотнишино» было отправлено 8,6 млн т железной руды. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

0
Автор: Алиса Котова
Теги: Ferrexpo руда
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.


Вверх