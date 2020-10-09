Шість важливих нюансів для кременчужан, які хочуть отримати субсидію

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Звертаємо увагу на зміни, які вплинуть на призначення субсидій та їхній розмір

Органи соціального захисту нині розраховують субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період із жовтня 2020 по квітень 2021 року. Субсидія на опалення стартує з 16 жовтня до 15 квітня включно і не залежить від погодних умов та рішень органів місцевого самоврядування, які встановлюють початок опалювального періоду. Плата за опалення – основний «тягар» платіжки для кременчужан, і тому субсидія стає рятівною для багатьох. У міжопалювальний період Кабмін вніс деякі зміни у призначення субсидій, і ми звертаємо увагу на ключові моменти.





1. Уряд послабив вимоги до доходів: як їх тепер рахують





При врахуванні доходу для призначення субсидії відбулися зміни у зв’язку з прийняттям Кабміном Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2020 № 632. Цей Порядок набув чинності з 01.07.2020.





По суті, уряд послабив вимоги до доходів — і тепер субсидію отримати простіше. Так, якщо раніше працююча повнолітня людина отримувала зарплату меншу за мінімальну, то для обчислення субсидії враховувалось 3 прожиткових мінімуми для працездатних осіб (6306,00 грн.). Але з першого липня таким людям враховується дохід у розмірі мінімальної заробітної плати (4723,00 грн.).





Так само спростили отримання субсидії людям, які офіційно зареєстровані у службі зайнятості, але не отримують допомогу з безробіття. Раніше таким безробітним для призначення субсидії враховували в дохід 3 прожиткових мінімуми для працездатних осіб (6306,00 грн.). З липня 2020 року таким особам враховується дохід на рівні 0,5 мінімальної заробітної плати (2361,50 грн.).





Врегульовано питання врахування в дохід компенсації за надання соціальних послуг у розмірі фактично отриманих сум, а не в розмірі одного чи трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (за рішенням комісії).









Ось реальний приклад призначення субсидії: У житловому приміщенні площею 47,0 кв. м. зареєстровано дві особи: мати, яка отримує пенсію з інвалідності в щомісячному розмірі 3000,00 грн., та син, який перебуває на обліку в службі зайнятості як безробітний (3 місяці отримував допомогу з безробіття в щомісячному розмірі 2500,00 грн та 3 місяці перебував на обліку без виплат).





Раніше в дохід сина за 3 місяці перебування на обліку в службі зайнятості без виплати було б враховано 18 918,00 грн. (6306,00 грн х 3 міс.). Але з 01.07.2020 лише 7084,50 грн. (2361,50 грн. х 3 міс.).





Розмір субсидії (з урахуванням опалення за повний місяць) на опалювальний період 2020-2021 років даній сім’ї складе 2172,92 грн (до змін було б лише 1704,50 грн).





На замітку: призначаючи «зимову» субсидію, органи соцзахисту врахують доходи за 1-й та 2-й квартал 2020 року.





Перелік доходів, які впливають на субсидію: заробітна плата без врахування податку на доходи фізичних осіб;

пенсія;

грошове забезпечення військовослужбовців;

стипендія з урахуванням індексації (крім соціальних стипендій, які надаються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування);

соціальні виплати, які призначаються управліннями соцзахисту населення;

допомога з безробіття;

інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

інші доходи, відомості про які отримано від ДПС, ПФУ, та доходи, які задекларовано особою. Якщо вид доходів не зазначений у переліку – отже, він не враховується для призначенні субсидії (наприклад, не враховуються аліменти на дитину, депозити). Також звертаємо увагу, що не всі види соцвиплат врахують як дохід. Винятки: одноразова допомога при народженні (усиновленні) дитини;

«пакунок малюка»;

послуга «Муніципальна няня»;

соцдопомога на дітей-сиріт та дітей під опікою;

державна соцдопомога з надбавкою на догляд за дитиною-інвалідом (підгрупа А);

одноразова виплата матерям-героїням. Також не враховується адресна допомога переселенцям на покриття ЖКП.









2. Соціальні нормативи для призначення субсидій збільшені на 50%

На період карантину деякі соціальні нормативи користування комунальними послугами, які впливають на розмір субсидії, збільшено на 50% (Постанова КМУ №247 від 25.03.20 р.) Зокрема, на такі види компослуг:

електроенергія;

газ для приготування їжі та підігріву води (крім опалення);

постачання холодної, гарячої води, водовідведення.

Соціальний норматив – це норма компослуги, на яку надається субсидія. Усе, що спожите понад цю норму, споживач має оплатити з власної кишені. (Нормативи встановлені Постановою КМУ № 409 від 6.08.14 р. зі змінами.)





Відтак, якщо соцнорматив на період карантину збільшено, то, відповідно, субсидія покриватиме більшу частку від спожитого. Наприклад, соціальний норматив на електроенергію для призначення субсидії складає 70 кВ/год на сім’ю з однієї особи плюс 30 кВт/год на кожного члена родини. Таким чином, на сім’ю з двох осіб він складає 100 кВт/год. Наразі ж на період карантину субсидія такій родині надаватиметься на 150 кВт/год.





Порівняння основних соціальних норм на ЖКП для призначення житлової субсидії на 1 особу









Послуга загальна норма* норма на період карантину електропостачання 70 кВт 105 кВт газопостачання (з лічильником) 3,3 куб м 4,95 куб м газопостачання (без лічильника) 3,28 куб м 4,92 куб м централізоване водопостачання (за наявності гарячої води) 2,0 куб м 3,0 куб м централізоване водопостачання (за відсутності гарячої води) 3,6 куб м 5,4 куб м постачання гарячої води 1,6 куб м 2,4 куб м водовідведення 3,6 куб м 5,4 куб м





Приклад: У квартирі площею 47,0 кв. м. зареєстрований та проживає пенсіонер. Його дохід — пенсія 3000 грн.

Щомісячний розмір житлової субсидії (з урахуванням опалення за повний місяць) на опалювальний період 2020-2021 років, розрахований на загальних підставах, для даної особи складає 1716,00 грн.





Розмір субсидії в період дії картину (з урахуванням підвищених на 50% соціальних норм) складає 1884,00 грн.









3. Які документи потрібні для призначення субсидії

Тим, кому субсидія була призначена в неопалювальний період (навіть у нульовому розмірі), звертатися до органів соцзахисту не потрібно. Таким родинам субсидію нарахують на опалювальний період автоматично.





Для тих, хто не отримував субсидію, але претендує на цей вид допомоги, слід звернутися до ЦНАПу і подати заяву та декларацію про доходи.





На замітку Прийом у ЦНАП ведеться за адресами: вул. Гагаріна, 14;вул. І.Приходька, 90;вул. Героїв України, 11-А. Попередній записом за телефонами: 15-88, (0536)75-85-08, 096-097-15-88 (головний офіс) 097-907-15-88 (мкр. Молодіжний).



Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою або через дистанційні скриньки в органах соціального захисту населення

Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення субсидії можна отримати за телефонами «гарячої» лінії» в управліннях соціального захисту населення:

Автозаводський район - пр. Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (0536)75-86-85, (068)265-68-25.

Крюківський район: вул. І. Приходька, 90, тел. (05366)61363, (096)403-29-69, (095)582-03-92.



4. Кому слід подавати документи на субсидію заново





Отримувачі субсидії, у яких відбулися зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (реєстрація або зняття з реєстрації); зміни у складі сім’ї членів домогосподарства (народження дитини, реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу); закінчення дії терміну договору оренди, мусять подати для призначення субсидії нову заяву та декларацію.





Також особам, які раніше отримували пільгу, а тепер вирішили перейти на субсидію (або відмовлялися від субсидії на неопалювальний період, щоб отримувати пільгу на ЖКП) — також слід подати заяву та декларацію.





Документи для призначення житлової субсидії приймає Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» та його філії.









5. Змінили постачальника газу – повідомте про це УСЗН





Міністерство соціальної політики звертає увагу: з 1 серпня цього року в Україні відкрито ринок природного газу для побутових споживачів, що надає можливість громадянам самостійно обирати постачальника газу.





Якщо ви скористалися своїм правом і змінили постачальника газу, щоб і надалі користуватися субсидією, слід обов’язково повідомити про зміну постачальника УСЗН за місцем проживання.





Також органи соцзахисту слід повідомляти й про інші зміни, що впливають на призначення субсидій:





зміни в переліку житлово-комунальних послуг та умов їхнього надання (наприклад, у вас у будинку з’явилося ОСББ);

зміни в складі зареєстрованих у житловому приміщенні;

зміни в складі сім’ї;

зміни соціального статусу (наприклад, хтось із членів домогосподарства став безробітним або влаштувався на роботу);

придбання товару або оплати послуг на суму понад 50 тисяч гривень.

Про зміни слід повідомити УСЗН протягом 30 календарних днів.









6. Хто не має права на субсидію

Субсидію (відповідно до Постанови № 848 від 21.10.95 зі змінами) не призначають у таких випадках:

якщо опалювальна площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку — 200 кв. м. (обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї);

якщо у власності є транспортний засіб, з дня випуску якого минуло менше як 5 років (за винятком мопедів або авто, отриманих від соцорганів);

сім’ям, які здійснили одноразову покупку, набули право власності або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч гривень;

особам працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості як безробітні;

особам, які протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією отримали спадщину або в інший законний спосіб набули право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб;

особам, які не повернули надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди ;

особам, які мають заборгованість з аліментів понад три місяці;

боржникам з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума заборгованості яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

Важливий нюанс: субсидія боржнику може бути призначена, якщо він укладе з виконавцями комунальних послуг угоду про реструктуризацію.



