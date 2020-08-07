Субсидію та закордонні перекази врахують у доходи: чому уріжуть виплати багатьом кременчужанам

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 773 Коментарів: 3

Правила призначення соціальних допомог стали жорсткішими, а підхід до доходів змінили: 5 основних нововведень, на які слід звернути увагу

Уряд змінив та уніфікував підхід до врахування доходів для призначення різних видів соціальних допомог, що вплине на суми виплат. Так, 22 липня Кабмін ухвалив постанову №632, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги. Уряд відніс до доходів те, що не враховувалося раніше. Відтак, це дозволить зменшити суму виплати та кількість її отримувачів.





Зміни, які набули чинності, стосуються призначення допомоги на дітей матерям-одиначкам; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; житлової субсидії та інших видів державних допомог. «ТелеграфЪ» з’ясовував, що ж саме змінилося.



1. Субсидія та закордонні перекази враховуються як доходи

Ключова зміна - субсидія на житлово-комунальні послуги, а також пільги (нагадаємо, ці виплати надаються у монетизованій формі) тепер теж враховуються у дохід родини.





Але при цьому, як зазначає Людмила Ревега, керівник управління соцзахисту населення Крюківського району, до середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід. Тобто, призначаючи допомогу, наприклад, малозабезпеченим родинам, органи соціального захисту врахують раніше отримані цією сім’єю субсидії. І навпаки, призначаючи цій родині субсидію, врахують державну допомогу малозабезпеченим.





До доходів також віднесли перекази з-за кордону, які раніше не враховувалися.









Які доходи враховуються для призначення соцдопомог, а які – ні





Враховуються Не враховуються заробітна плата без врахування податку на доходи фізичних осіб;

пенсія;

грошове забезпечення військовослужбовців;

стипендія з урахуванням індексації (крім соціальних стипендій які надаються дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування);

соціальні виплати, які призначаються управліннями соцзахисту населення;

допомога по безробіттю;

інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

інші доходи, відомості про які отримано від ДПС, ПФУ та доходи, які задекларовано особою.

одноразова допомога при народженні (чи усиновленні) дитини;

«пакунок малюка»;

одноразова винагорода матерям-героїням;

соцдопомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП;

компенсація послуги «Муніципальна няня;

соцдопомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

аліменти (і сплачені, і отримані);

доходи від депозитів;

благодійна допомога громадських організацій та деякі інші одноразові види виплат.





2. Матері-одиначці не призначать допомогу, якщо хтось із родини не працює

Ще одне нововведення: соцдопомогу не призначатимуть, якщо у складі сім’ї є особи віком понад 18 років, які офіційно не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні (як виняток — якщо вони сплачували ЄСВ або здійснювали догляд окремих категорій громадян).





Це стосується випадків, коли разом із мамою-одиначкою зареєстровані неповнолітні діти, які не мають доходів. А також, як пояснили у Крюківському УСЗН, допомога не призначатиметься матері-одиначці, яка вийшла заміж, але її чоловік не працює, не перебуває на обліку як безробітний. При цьому для органів УСЗН навіть не важливий штамп у паспорті про одруження: новий Порядок визначає, що для призначення допомоги матерям-одиначкам до складу сім’ї включаються «жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей».





Зазначимо, що це – своєрідна верифікація соціальної допомоги: не секрет, що трапляються випадки, коли батько та мати дитини спеціально не реєструють шлюб, щоб мати вважалася одиначкою та отримувала допомогу від держави.





Такий самий підхід і до призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: не працює хтось із членів родини – отже, допомога від держави не призначається.









3. Маєш дві квартири – уже не малозабезпечений

Як уже сказано, уряд уніфікував підхід до доходів, які враховуються для призначення соціальних допомог. І якщо раніше придбання авто чи дороговартісні покупки враховувалися тільки для призначення субсидій, то тепер це правило поширюється й на інші види соціальної допомоги.





Не призначається допомога ні матерям-одиначкам, ні малозабезпеченим родинам за таких умов:

якщо члени сім’ї протягом року придбали земельну ділянку, квартиру, транспортний засіб або здійснили якусь іншу покупку або оплатили послуги (крім медичних та житлово-комунальних за соцнормативами) на суму понад 50 тисяч грн;

якщо у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, що розташоване на окупованій території;

якщо у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

4. Максимальний розмір допомоги на дітей збільшили

Проте поряд із жорстким підходом до врахування доходів є й приємне нововведення. Як наголошують у Крюківському УСЗН, збільшено максимальний розмір допомоги на дітей у малозабезпечених сім’ях. Він становить 130% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Наразі у цифрах це виглядає так:

на дітей до 6 років – 2416,7 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 3 013,4 грн.

«Тобто в середньому це дасть можливість збільшити розмір допомоги на дітей на 15 %», - сказано в повідомленні Крюківського УСЗН.

Також скорочений перелік документів, на підставі яких визначається право на призначення допомоги. До заяви подається лише декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.







5. Кому слід подати нову заяву та декларацію про доходи

Управління соцзахисту Крюківського району звертає увагу, що зміни до Порядку надання допомоги на дітей матерям-одиначкам; малозабезпеченим родинам застосовуються з 1 липня цього року. Тому одержувачам допомоги, термін виплати у яких закінчився, виплата допомоги буде проведена лише після подання нової заяви з необхідними документами.





Таким людям необхідно обов’язково звернутись до Центру надання адміністративних послуг у серпні з новою заявою та декларацією. У цьому випадку допомогу призначать із липня поточного року.





Прийом у ЦНАП ведеться за адресами:

вул. Гагаріна, 14;

вул. І.Приходька, 90;

вул. Героїв України, 11-А.

Попередній записом за телефонами: 15-88, (0536)75-85-08, 067-405-50-80, 066-888-02-06





Також подати заяву та необхідні документи можна в інший зручний спосіб, зокрема надіславши документи поштою або через дистанційні скриньки в органах соціального захисту населення.





Додаткові роз’яснення щодо порядку призначення допомоги можна отримати за телефонами «гарячої» лінії» в управліннях соціального захисту населення:

Автозаводський район: пр. Свободи, 66, тел. (0536)75-86-86, (0536)75-86-85, (068)265-68-25.

Крюківський район: вул. І. Приходька, 90, тел. (05366)61363, (096)403-29-69, (095)582-03-92.





Що стосується субсидій, то їхнє призначення за новими правилами обчислення доходів розпочнеться на опалювальний період – для тих, хто вже отримував цей вид допомоги; з 1 липня – для тих, хто звертається вперше.