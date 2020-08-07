У кременчужанина в гаражі та в автомобілі знайшли зброю і гранату

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 950

У гаражі та в автомобілі 45-річного кременчужанина під час обшуку виявили зброю з ознаками переробки та ймовірну гранату. Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Відомо, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.





Дільничні офіцери спільно зі слідчими Кременчуцького відділу поліції, із залученням вибухотехніків, вилучили пістолет і боєприпас із запалом. Речові докази спрямували на судову балістичну експертизу.





Справу розслідують за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів. У рамках кримінального провадження належить визначити тип зброї та її походження.