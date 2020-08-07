Поліція Полтавщини викрила групу наркоділків, які організували торгівлю метадоном

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 642

Увечері 11 серпня затримали двох з чотирьох осіб, яких підозрюють у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті «Метадону» на території Полтавської та Кіровоградської областей. Спільники намагалися втекти від поліцейського переслідування на Audi A6, однак їх затримали біля одного із сіл Кіровоградської області, де облаштували свій «табір». Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Обшуки відбулися у трьох областях України. Під час них поліція вилучила згортки та полімерні зіп-пакети, електронні ваги, телефони, сім-карти різних операторів мобільного зв’язку, банківські карти, чорнові записи та готівку в національній валюті.





Тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Андрій Гарастюк зазначив, що затримали двох фігурантів 38 та 42 років. Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозри та обрання їм запобіжних заходів.





Ще двом спільникам (41-річному чоловікові та його 37-річній родичці) вже вручили підозри у скоєнні наркозлочинів та підготували клопотання про обрання запобіжних заходів.





На часі поліція опрацьовує інформацію стосовно інших осіб, які можуть бути причетними до міжрегіонального наркобізнесу. Встановлено, що спільники продавали синтетичний препарат, який використовують для лікування наркотичної залежності. Продавали як напряму, так і через «закладки».





Детективи слідчого управління здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. У кримінальному провадженні призначені відповідні судові експертизи.