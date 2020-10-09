Квіти, слова вдячності та сльози на очах: мешканці Луганщини дякують рятувальникам за порятунок від вогню

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Рятувальники з Кременчука у складі загону з Полтавщини з перших днів пожеж у Луганській області на передовій у боротьбі з вогнем. Вчора, 9 жовтня, відбулася чергова ротація. Знову наші рятувальники направилися в Луганську область на ліквідацію лісових пожеж, аби змінити своїх колег.





Мешканці Сєвєродонецька вийшли на центральну вулицю міста та подякували рятувальникам, які захищають Луганщину від вогню. На площі міста вишукувалася колона з пожежних автомобілів і кожен охочий міг сказати теплі слова рятувальникам за їх пекельний тиждень.









Квітами, оплесками та вигуками: «Дякуємо!» проводжали вогнеборців.









Борючись зі стихією вогнеборці зіштовхнулися не лише з вогнем, а й замінованими полями. Так 9 жовтня внаслідок наїзду автомобіля лісового господарства на невстановлений вибухонебезпечний предмет, відбулася детонація. У результаті вибуху пожежний-рятувальник з Полтавської області та двоє працівників Державного лісомисливського господарства отримали контузію.









Як пізніше повідомили у ДСНС Полтавщини, Володимир Мазур, пожежний-рятувальник 1ДПРП (смт. В.Багачка) повернувся до Полтавщини, щоб пройти реабілітацію. На щастя, немає пошкоджень кісток та внутрішніх органів. Відчуває себе добре.









Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.



За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га. Під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб.



Всього до гасіння було залучено понад 1 150 осіб та 294 од. техніки, з них від ДСНС – майже 400 осіб та понад 100 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська та Харківська області), у тому числі три літаки АН-32П та два гелікоптери ДСНС.