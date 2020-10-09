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Кременчук, Бізнес/Робота, Работа, Полтавщина

На Полтавщині 21 тисяча безробітних на 2,4 тисячі вакансій

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 387

  

Інформація від відділу інформаційної роботи Полтавського обласного центру зайнятості

Послугами обласної служби зайнятості за 9 місяців року скористалися близько 85 тисяч громадян  


Протягом січня-вересня 2020 року послуги обласної служби зайнятості отримали 84,9 тисячі громадян, які шукали роботу. З них 54,7 тисячі людей  мали статус зареєстрованого безробітного.


За цей період від 8 тисяч роботодавців надійшло 41,5 тисячі пропозицій роботи.


Роботу отримали близько 30 тисяч мешканців Полтавщини

 

За сприяння обласної служби зайнятості за 9 місяців року знайшли роботу 29,7 тисячі осіб. Зокрема 17,8 тисячі зареєстрованих безробітних.


7 клієнтів служби зайнятості отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю.


На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 311 безробітних. Із них 55 осіб недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 256 працевлаштовані суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності.


На громадських роботах працювали 4,4 тисячі бажаючих  


За сприяння обласної служби зайнятості забезпечена тимчасова зайнятість 4,4 тисячі громадян. Найбільш поширені види громадських робіт: екологічний захист навколишнього середовища, благоустрій, інформування про субсидії, робота із соціально вразливими верствами населення.


Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи вимогам роботодавців, за направленням обласної служби зайнятості 4,6 тисячі безробітних проходили професійне навчання. Зокрема 3,2  тисячі безробітних навчались у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.


Для кращої конкурентоспроможності на ринку праці 77 осіб отримали ваучери на підвищення кваліфікації за спеціальностями «медсестринство» та «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».


На обліку – 21 тисяча безробітних


Станом на 1 жовтня 2020 року на обліку в регіональній службі зайнятості перебували 21,1 тисячі безробітних, із них отримували допомогу по безробіттю 18,5 тисячі осіб.


За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають працівники сфери торгівлі та послуг (18,2%), робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного обладнання, складання устаткування та машин (17%), представники найпростіших професій (13,4%), законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (12,2%).


Роботодавці пропонують 2,4 тисячі вакансій


Кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, станом на 1 жовтня 2020 року, становила 2,4 тисячі  одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості є інформація про 1,9 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.


Найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (24,9%), робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (21,7%).   працівників сфери торгівлі та послуг (13%).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: служба занятости безробітні робота вакансии
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