За добу в Україні +4768 випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині - +172

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За добу на Полтавщині 5 летальних випадків

За добу в Україні – 4768 випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині - 172, повідомляє МОЗ.

11 жовтня в Україні 261034 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4972 летальних, 113507 пацієнтів одужали.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 7569 (+103)

Волинська обл — 9645 (+118)

Дніпропетровська обл — 8781 (+201)

Донецька обл — 5649 (+50)

Житомирська обл — 8326 (+302)

Закарпатська обл — 10850 (+89)

Запорізька обл — 5461 (+115)

Івано-Франківська обл — 15197 (+197)

Кіровоградська обл — 1304 (+16)

м. Київ — 27497 (+502)

Київська обл — 11096 (+204)

Львівська обл — 22588 (+202)

Луганська обл — 1826 (+114)

Миколаївська обл — 4546 (+152)

Одеська обл — 16605 (+160)

Полтавська обл — 4377 (+171)

Рівненська обл — 14493 (+234)

Сумська обл — 6862 (+229)

Тернопільська обл — 15798 (+208)

Харківська обл — 24445 (+593)

Херсонська обл — 1892 (+86)

Хмельницька обл — 8792 (+328)

Чернівецька обл — 16319 (+182)

Черкаська обл — 5598 (+119)

Чернігівська обл — 5518 (+93).





За минулу добу в Полтавській області виявили 172 випадки захворювання на COVID-19.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 4377 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 1553 жителі області, продовжують лікування 2752 людини, зокрема 112 дітей. Всього зареєстровано 72 летальні випадки, нових за добу – 5 (3 – Кременчук, 2 – Полтавський район).





Географія поширення інфекції: