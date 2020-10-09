Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні +4768 випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині - +172

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 687

 

За добу на Полтавщині 5 летальних випадків

За добу в Україні – 4768 випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині - 172, повідомляє МОЗ.

 

11 жовтня в Україні 261034 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4972 летальних, 113507 пацієнтів одужали. 


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька обл — 7569 (+103)
  • Волинська обл — 9645 (+118)
  • Дніпропетровська обл — 8781 (+201)
  • Донецька обл — 5649 (+50)
  • Житомирська обл — 8326 (+302)
  • Закарпатська обл — 10850 (+89)
  • Запорізька обл — 5461 (+115)
  • Івано-Франківська обл — 15197 (+197)
  • Кіровоградська обл — 1304 (+16)
  • м. Київ — 27497 (+502)
  • Київська обл — 11096 (+204)
  • Львівська обл — 22588 (+202)
  • Луганська обл — 1826 (+114)
  • Миколаївська обл — 4546 (+152)
  • Одеська обл — 16605 (+160)
  • Полтавська обл — 4377 (+171)
  • Рівненська обл — 14493 (+234)
  • Сумська обл — 6862 (+229)
  • Тернопільська обл — 15798 (+208)
  • Харківська обл — 24445 (+593)
  • Херсонська обл — 1892 (+86)
  • Хмельницька обл — 8792 (+328)
  • Чернівецька обл — 16319 (+182)
  • Черкаська обл — 5598 (+119)
  • Чернігівська обл — 5518 (+93).

 


За минулу добу в Полтавській області виявили 172 випадки захворювання на COVID-19.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 4377 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 1553 жителі області, продовжують лікування 2752 людини, зокрема 112 дітей. Всього зареєстровано 72 летальні випадки, нових за добу – 5 (3 – Кременчук, 2 – Полтавський район).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 2239 (122 нові випадки),
  • Кременчук – 552 (4 нові випадки),
  • Полтавський район – 211 (3 нові випадки),
  • Миргород – 169,
  • Лубни – 98 (1 новий випадок),
  • Лохвицький район – 95 (9 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 83 (3 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 77,
  • Зіньківський район – 68 (16 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 64 (2 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 63 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 58 (4 нові випадки),
  • Миргородський район – 57,
  • Шишацький район – 54,
  • Диканський район – 53 (3 нові випадки),
  • Хорольський район – 49,
  • Лубенський район – 44,
  • Гребінківський район – 41 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 40 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 35 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 31,
  • Машівський район – 28,
  • Великобагачанський район – 26,
  • Пирятинський район – 24,
  • Карлівський район – 22,
  • Козельщинський район – 21,
  • Гадяцький район – 20,
  • Чутівський район – 18,
  • Семенівський район – 16,
  • Оржицький район – 15,
  • Чорнухинський район – 6.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
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