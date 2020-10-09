За добу на Полтавщині 5 летальних випадків
За добу в Україні – 4768 випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині - 172, повідомляє МОЗ.
11 жовтня в Україні 261034 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4972 летальних, 113507 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл — 7569 (+103)
- Волинська обл — 9645 (+118)
- Дніпропетровська обл — 8781 (+201)
- Донецька обл — 5649 (+50)
- Житомирська обл — 8326 (+302)
- Закарпатська обл — 10850 (+89)
- Запорізька обл — 5461 (+115)
- Івано-Франківська обл — 15197 (+197)
- Кіровоградська обл — 1304 (+16)
- м. Київ — 27497 (+502)
- Київська обл — 11096 (+204)
- Львівська обл — 22588 (+202)
- Луганська обл — 1826 (+114)
- Миколаївська обл — 4546 (+152)
- Одеська обл — 16605 (+160)
- Полтавська обл — 4377 (+171)
- Рівненська обл — 14493 (+234)
- Сумська обл — 6862 (+229)
- Тернопільська обл — 15798 (+208)
- Харківська обл — 24445 (+593)
- Херсонська обл — 1892 (+86)
- Хмельницька обл — 8792 (+328)
- Чернівецька обл — 16319 (+182)
- Черкаська обл — 5598 (+119)
- Чернігівська обл — 5518 (+93).
За минулу добу в Полтавській області виявили 172 випадки захворювання на COVID-19.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 4377 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 1553 жителі області, продовжують лікування 2752 людини, зокрема 112 дітей. Всього зареєстровано 72 летальні випадки, нових за добу – 5 (3 – Кременчук, 2 – Полтавський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 2239 (122 нові випадки),
- Кременчук – 552 (4 нові випадки),
- Полтавський район – 211 (3 нові випадки),
- Миргород – 169,
- Лубни – 98 (1 новий випадок),
- Лохвицький район – 95 (9 нових випадків),
- Горішні Плавні – 83 (3 нові випадки),
- Кременчуцький район – 77,
- Зіньківський район – 68 (16 нових випадків),
- Новосанжарський район – 64 (2 нові випадки),
- Кобеляцький район – 63 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 58 (4 нові випадки),
- Миргородський район – 57,
- Шишацький район – 54,
- Диканський район – 53 (3 нові випадки),
- Хорольський район – 49,
- Лубенський район – 44,
- Гребінківський район – 41 (2 нові випадки),
- Гадяч – 40 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 35 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 31,
- Машівський район – 28,
- Великобагачанський район – 26,
- Пирятинський район – 24,
- Карлівський район – 22,
- Козельщинський район – 21,
- Гадяцький район – 20,
- Чутівський район – 18,
- Семенівський район – 16,
- Оржицький район – 15,
- Чорнухинський район – 6.