«Синдром струшеної дитини»: чому не можна трусити дитину

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 727

Під час карантинних обмежень зростає рівень стресу, особливо серед батьків новонароджених дітей. Це підвищує ризик вчинення насильства над дітьми. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.





Проведене опитування серед батьків показало, що 5% батьків струшують свою дитину з метою її заспокоєння і взагалі не мають інформації про шкідливий вплив таких дій. Таке явище як «Синдром струшеної дитини» є фізичним та психологічним насильством щодо неї та призводить до ушкодження мозку, а в деяких випадках – має летальні наслідки.





Щороку Американська академія педіатрії виявляє близько 1300 випадків синдрому струшеної дитини. 80% дітей залишаються з інвалідністю на все життя, а 20% — помирає. В Україні відсутня офіційна статистика щодо кількості випадків струшування дітей та заподіяних внаслідок цього травм. Хоча на теренах нашої країни це теж дуже поширене явище.



