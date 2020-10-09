Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Здоров'я

«Синдром струшеної дитини»: чому не можна трусити дитину

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 727

 

А струшуєте дітей, щоб їх запокоїти? 

Під час карантинних обмежень зростає рівень стресу, особливо серед батьків новонароджених дітей. Це підвищує ризик вчинення насильства над дітьми. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА. 


Проведене опитування серед батьків показало, що 5% батьків струшують свою дитину з метою її заспокоєння і взагалі не мають інформації про шкідливий вплив таких дій. Таке явище як «Синдром струшеної дитини» є фізичним та психологічним насильством щодо неї та призводить до ушкодження мозку, а в деяких випадках – має летальні наслідки.


Щороку Американська академія педіатрії виявляє близько 1300 випадків синдрому струшеної дитини. 80% дітей залишаються з інвалідністю на все життя, а 20% — помирає. В Україні відсутня офіційна статистика щодо кількості випадків струшування дітей та заподіяних внаслідок цього травм. Хоча на теренах нашої країни це теж дуже поширене явище.


2
Автор: Альона Душенко
Теги: дитина
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх