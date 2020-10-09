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Надзвичайні новини

За минулу добу у Кременчуцькому районі сталося дві ДТП, у яких дві людини загинули

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 556

 

Слідчі вивчають причини дорожньо-транспортних пригод

За минулу добу у Кременчуцькому районі сталося дві ДТП, у яких дві людини загинули, повідомляє пресслужба поліції.


10 жовтня близько 23.00 в селі Яроші на автодорозі «Хорол - Семенівка - Кременчук» 24-річний водій автомобіля Daewoo Lanos скоїв наїзд на 57-річного пішохода. Унаслідок ДТП, пішохід з травмами доставлений до місцевої лікарні, де 11 жовтня близько 2.00 ночі він помер.


 


11 жовтня близько 4.00 ранку в селі Степiвка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «ВАЗ», в результаті якої 25-річний чоловік загинув на мiсцi пригоди.


 

Відомості про вказані події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі вивчають причини дорожньо-транспортних пригод.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смертельное ДТП
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