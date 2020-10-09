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Рятувальник з Полтавщини отримав поранення на Луганщині: підірвалась машина

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 529

 

Під час гасіння пожежі постраждали рятувальник та працівники лісгоспу

Під час гасіння пожежі у Луганській області рятувальник з Полтавщини отримав контузію. Автомобіль, в якому він їхав, здетонував на вибухонебезпечному предметі.


П'ятеро кременчуцьких рятувальників поїхали гасити пожежу на Луганщину


Сьогодні, 9 жовтня, до Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що, внаслідок наїзду автомобіля лісового господарства на невстановлений вибухонебезпечний предмет, відбулася детонація. У результаті вибуху пожежний-рятувальник з Полтавської області та двоє працівників Державного лісомисливського господарства отримали контузію.


За інформацією пресслужби Головного управління ДСНС Полтавщини, це сталося під час захисту населених пунктів від пожежі, яка розповсюдилася від лінії розмежування між селом Болотяне та селом Сизе Станично-Луганського району Луганської області. Також зазнала механічних пошкоджень поруч розташована автоцистерна рятувальників. Постраждалих направлено до центру первинної медико-санитарній допомоги.


 


Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ДСНС, Станично-Луганська районна державна адміністрація
Теги: рятувальники ДСНС війна АТО ООС пожежа
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