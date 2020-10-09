Рятувальник з Полтавщини отримав поранення на Луганщині: підірвалась машина

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Під час гасіння пожежі постраждали рятувальник та працівники лісгоспу

Під час гасіння пожежі у Луганській області рятувальник з Полтавщини отримав контузію. Автомобіль, в якому він їхав, здетонував на вибухонебезпечному предметі.









Сьогодні, 9 жовтня, до Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що, внаслідок наїзду автомобіля лісового господарства на невстановлений вибухонебезпечний предмет, відбулася детонація. У результаті вибуху пожежний-рятувальник з Полтавської області та двоє працівників Державного лісомисливського господарства отримали контузію.





За інформацією пресслужби Головного управління ДСНС Полтавщини, це сталося під час захисту населених пунктів від пожежі, яка розповсюдилася від лінії розмежування між селом Болотяне та селом Сизе Станично-Луганського району Луганської області. Також зазнала механічних пошкоджень поруч розташована автоцистерна рятувальників. Постраждалих направлено до центру первинної медико-санитарній допомоги.









Пожежний автомобіль ремонту не підлягає.



