П'ятеро кременчуцьких рятувальників поїхали гасити пожежу на Луганщину

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 453

Зведений загін рятувальників з Полтавської області вирушив на допомогу своїм колегам у Луганську область на гасіння пожежі в екосистемах. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, поїхало 51 особа та 10 пожежних автоцистерн.





Зокрема, як повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС, з Кременчуцького гарнізону відбули п'ятеро рятувальників та 1 пожежний автомобіль Державної пожежно-рятувальної частини 15.





Джерело: facebook.com/MNSPOLTAVA





На території Луганської області триває гасіння лісових пожеж у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру поширився вогонь. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 9,3 тисячі гектарів.



