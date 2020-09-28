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Надзвичайні новини, Полтавщина

П'ятеро кременчуцьких рятувальників поїхали гасити пожежу на Луганщину

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 453

 

Загалом з Полтавщини поїхало пів сотні пожежників

Зведений загін рятувальників з Полтавської області вирушив на допомогу своїм колегам у Луганську область на гасіння пожежі в екосистемах. За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, поїхало 51 особа та 10 пожежних автоцистерн.


Зокрема, як повідомили у Кременчуцькому міськрайонному управлінні ДСНС, з Кременчуцького гарнізону відбули п'ятеро рятувальників та 1 пожежний автомобіль Державної пожежно-рятувальної частини 15.


 

Джерело: facebook.com/MNSPOLTAVA


На території Луганської області триває гасіння лісових пожеж у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру поширився вогонь. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 9,3 тисячі гектарів.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: lg.dsns.gov.ua Джерело відео: lg.dsns.gov.ua
Теги: пожар Пожежа
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