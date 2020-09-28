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Надзвичайні новини, Полтавщина

Податківці Полтавщини повідомили про шахраїв, які вимагають від підприємців гроші від їх імені

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 284

Радять не вступати з аферистами в перемовини та повідомляти про це правоохоронцям

Як повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Полтавській області, днями зафіксували випадки телефонних дзвінків від невідомих осіб. Телефонують з номера 0956308859 та називаються начальником Лубенської Державної податкової інспекції Олександром Коломійцем. Вимагають у суб’єктів господарювання Семенівського району надання грошової допомоги з погрозами у разі відмови.


Податківці вкотре нагадують, що службові особи ДПС у Полтавській області жодних вказівок збирати гроші від свого чи від імені довірених осіб не давали й давати не можуть. Радять бути пильними та обачними, не вступати в перемовини з телефонними шахраями та не переказувати їм кошти. А при виявленні таких махінацій негайно звертатись до органів Національної поліції, СБУ та прокуратури.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: податкова шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

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