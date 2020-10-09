На карантин йде 8 класів ліцею №4 через коронавірусну хворобу у педагога

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 387

На карантин йде 8 класів Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» через коронавірусну хворобу, яку діагностували у педагога школи.





Хворий вчитель з понеділка, 5 жовтня, знаходиться вдома та не контактував з учнями, тому самоізоляція у школярів триватиме до 16 жовтня. Діти у цей період мають нікуди не ходити: ні на спортивні секції, ні на гуртки, а батьки повинні нести відповідальність за перебування дітей вдома.





Нагадаємо, сьогодні зранку ми повідомляли про те, що у ліцеї №4 коронавірус виявили у десятикласника.