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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

На карантин йде 8 класів ліцею №4 через коронавірусну хворобу у педагога

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 387

 

Самоізоляція школярів триватиме до 16 жовтня

На карантин йде 8 класів Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» через коронавірусну хворобу, яку діагностували у педагога школи.


Хворий вчитель з понеділка, 5 жовтня, знаходиться вдома та не контактував з учнями, тому самоізоляція у школярів триватиме до 16 жовтня. Діти у цей період мають нікуди не ходити: ні на спортивні секції, ні на гуртки, а батьки повинні нести відповідальність за перебування дітей вдома.


Нагадаємо, сьогодні зранку ми повідомляли про те, що у ліцеї №4 коронавірус виявили у десятикласника.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: коронавірус коронавирус карантин самоизоляция лицей №4 школьники педагог
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