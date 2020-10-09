Ось що вибори роблять: мерія Кременчука нарешті знизила тарифи на тепло не віртуально, а реально

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 1 324 Коментарів: 2

Мер проанонсував зниження на тепло на 30%, але ця інформація неточна — вона стосується лише споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Для споживачів КП «Теплоенерго» тепло здешевшає на 9%

9 жовтня виконком Кременчуцької міської ради ухвалив два рішення, які фактично вводять нові тарифи на тепло та гарячу воду для споживачів КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Застосувати нові теплові тарифи (знижені через здешевлення газу) мерія дозволила без укладення нових договорів зі споживачами. Раніше саме це називали перепоною для введення знижених тарифів: відповідно до чинного Закону «Про житлово-комунальні послуги» споживачі мають вибрати форму договірних відносин з виконавцем і укласти нові договори.







Представляючи на виконкомі проєкт рішення, мер Віталій Малецький зазначив, що, зважаючи на ситуацію з коронавірусом, неможливо провести збори у будинках, зробити поквартирний обхід та ухвалити рішення, не наразивши на небезпеку людей. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який мав спростити процедуру укладення нових договорів. Проте наразі його так і не ухвалили. І мерія таки вирішила ввести нові тарифи в дію рішенням виконкому, не дочекавшись рішення ВР.



Нові тарифи КП «Теплоенерго» були затверджені рішенням виконкому № 1141 від 14.08.20 р.; тарифи ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - рішенням виконкому № 1301 від 8.09.20 р. Тобто вони вже застосовувалися до тих споживачів, які все ж провели збори співвласників будинку, визначилися з моделлю договірних відносин та уклали нові договори. За інформацією директора департаменту ЖКГ Івана Москалика, серед абонентів КремТЕЦ — 13 будинків, серед абонентів КП «Теплоенерго» - 12 будинків. Тепер знижені тарифи застосують для всього міста, бо в обидва рішення виконкому внесли такий пункт:





«Застосовувати тарифи на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води та здійснювати нарахування плати за абонентське обслуговування у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» без укладання нових договорів про надання комунальних послуг».









Ще учора під час засідання президії голів фракцій та депутатських комісій мер анонсував це рішення виконкому. При цьому зазначив, що тарифи знижуються в середньому на 30%. Проте ця інформація не повністю відповідає дійсності — ми розцінюємо таку форму подачі з боку мера як піар-хід перед виборами. 30-відсоткову знижку отримають абоненти КремТЕЦ (лівобережжя міста), і то не на тепло, а на гарячу воду. Для абонентів КП «Теплоенерго» (правобережжя, Занасип) знижка на тепло не така суттєва порівняно з діючим тарифом і складає 8,9% - детальніше у наших порівняльних таблицях.









Як змінилися тарифи для споживачів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

Послуга Діючий тариф, грн Новий тариф, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1998,64 1480,67 - 517,97 - 25,9% Постачання гарячої води (м³) 127,58* 107,02** 87,77 - 39,81 -31,2%

*з рушникосушаркою, ** без рушникосушарки: наразі тариф буде єдиним — так передбачає нова методика розрахунку





Як змінилися тарифи для споживачів КП «Теплоенерго»

Послуга Діючий тариф, грн Новий тариф, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1949,29 1775,78 - 173,51 - 8,9% Постачання гарячої води (м³) 113,02 98,28 - 14,74 - 13%





Мер також повідомив, що нові тарифи будуть застосовуватися разом з абонплатою Її затверджують внутрішніми наказами надавачі послуг (не виконком). Розмір абонплати ТЪ з`ясує додатково — під час виконкому ця інформація не пролунала. Абонплата затосовуватиметься лише до індивідуальних договорів. До ОСББ, в яких колективний договір на послуги, абонплата не застосовується, підкреслив мер.



Наостанок. Рішення про застосування тарифів на тепло ухвалили похапцем і піднесли як вкрай важливе та необхідне. З цим, звісно, не посперечаєшся. Але усвідомлення цієї важливості та необхідності чомусь раптово прийшло до мера та його команди перед самісінькими виборами. Якби це прозріння настало раніше, споживачі «Теплоенерго» не переплачували б за гарячу воду із серпня, а споживачі КремТЕЦ — із вересня.



Чекання чогось від Верховної Ради — теж не аргумент. Бо КП «Кременчукводоканал» зміг застосувати нові (підвищені!) тарифи на воду з першого червня без укладання нових договорів, аргументуючи це тим, що підприємство несе збитки. Ще тоді ТЪ звертав увагу, що закон у Кременчуці чомусь спрацьовує в один бік. І ось нарешті у влади настало прозріння. Ось що вибори животворні роблять!







