Віртуальна знижка: споживачам «Кременчуцької ТЕЦ» на 26% знизили тариф на тепло і на 31% - на гарячу воду

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 758 Коментарів: 1

Для того, щоб отримати реальну знижку, треба укласти нові договори з надавачем послуги – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

Виконком Кременчуцької міськради за зверненням ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» 6 вересня встановив нові тарифи на постачання теплової енергії та постачання гарячої води. КремТЕЦ обслуговує споживачів лівобережжя (крім Занасипу та будинків, підключених до котелень).





Як пояснив керівник управління економіки виконкому Микола Здойма, тариф на тепло для населення від КремТЕЦ знижується на 25,9% порівняно з тим, що діє зараз.





Порівняння тарифів для населення (діючого фактично і нового, див. таблицю) говорить про те, що тариф на гарячу воду знижується на понад 30%.





Раніше ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» повідомляла про намір змінити тарифи, проте цифри були навіть вищими, ніж ті, що затверджені виконкомом у підсумку. Адміністрація КремТЕЦ зазначала, що в нових тарифах враховані актуалізовані витрати на виробництво, електроенергію, постачання води, зарплату (у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму), амортизації основних засобів тощо.





Як змінилися тарифи для населення

Послуга Діючий тариф, грн Плановий тариф, грн Різниця, грн Різниця, % Постачання теплової енергії (Гкал, з лічильником) 1998,64 1480,67 - 517,97 - 25,9% Постачання гарячої води (м³) 127,58* 107,02** 87,77 - 39,81 -31,2%

*з рушникосушаркою, ** без рушникосушарки: наразі тариф буде єдиним — так передбачає нова методика розрахунку





Проте, як підкреслив Микола Здойма, споживачі зможуть скористатися знижкою, якщо укладуть нові договори з виконавцем послуги – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», як це передбачає діючий закон «Про житлово-комунальні послуги». Для цього слід провести збори співвласників будинку, визначитися з моделлю договірних відносин, оформити протокол зборів – і після цього укласти договори з виконавцем послуги.









На даний час споживачі КремТЕЦ нові угоди не укладали – тож і після офіційної публікації рішення про новий тариф платитимуть за старими, завищеними цінами.









Міський голова Віталій Малецький доручив директору департаменту ЖКГ Івану Москалику провести роз’яснювальну роботу серед населення, щоб прискорити укладення договорів.





- Ми всі очікуємо ухвалення законопроєкту 2458, який дозволить імплементації нового тарифу, - зауважив Іван Москалик.





Разом із тим, він зазначив, що в інших містах існує практика введення нових тарифів – особливо, якщо йдеться про їх зниження.





- Ми можемо брати на себе відповідальність і впроваджувати. Це можливо, - зауважив Іван Москалик.





Він пообіцяв прописати чіткий механізм реалізації цієї ідеї.





Законопроєкт 2458, про який сказав директор департаменту ЖКГ, пропонує публічні індивідуальні договори, якщо співвласники самостійно не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин. Проте у разі, якщо вони згодом оберуть інший вид договору (індивідуальний з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем чи колективний договір) та нададуть виконавцю комунальної послуги протокол зборів співвласників за два місяці до запланованої дати укладення договору, вони зможуть перейти на обраний ними вид договору.

Додамо, що у Кременчуці теж існує практика впровадження нових тарифів без нових договорів – але поки що для того, щоб збільшити розцінки: так (за згодою мерії) вчинив «Кременчукводоканал», піднявши тарифи з першого червня.





КП «Теплоенерго», якому виконком теж знизив нещодавно тарифи, продовжує виставляти рахунки споживачам на гарячу воду за старими – завищеними розцінками (крім 8 будинків, де люди уклали нові угоди).