У Полтаві з багатоповерхівки евакуювали людей - у будинку виявили сірчистий ангідрид (додано)

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 755 Коментарів: 1

7 вересня у Полтаві відбулося засідання термінової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія зібралася через інцидент, що стався в будинку по бульвару Нестерова, 18, - мешканці поскаржилися на підозрілий запах.





За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, провели лабораторне дослідження забруднюючих речовин в повітрі та виявили перевищення вмісту сірчистого ангідриду. Особовий склад ДСНС за рішенням комісії провів санітарну обробку приміщень житлового будинку.





Секретар Полтавської міськради Олександр Шамота повідомив, що ні витоку газу, ні одоранту (речовина, яка надає газу запаху - ред.) не виявили.





- Після вчорашньої обробки запах локалізувався в підвалі одного під'їзду. Шукаємо джерело. На жаль, якщо це була сірчиста шашка для потравки гризунів і комах, знайти її не вдасться - спеціалісти кажуть вона вигоряє безслідно, - розповів Олександр Шамота.





Людей евакуюють: три родини оселилися у готелі, деякі сім'ї тимчасово переїхали до родичів.





Станом на 15.74 Олександр Шамота повідомив, що небезпеки для мешканців будинку немає, вміст зокрема сірчистого ангідриду в нормі. Залишки неприємного запаху ще є.



