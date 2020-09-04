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Кременчук, Спорт, Благодійність, Афіша

20 вересня пройде благодійний забіг Steel Runners Trail Half Marathon

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 309

  

Виручені кошти підуть на підтримку Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології

20 вересня у Кременчуці відбудеться благодійний забіг Steel Runners Trail Half Marathon. Виручені кошти від забігу підуть на підтримку Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології. 


Забіг Steel Runners Trail Half Marathon стартує о 8.00. Місце старту - колишній стадіон у Потоках, праворуч від табору «Ерудит».


Дистанції - на вибір бігунів: 5, 10, 15 та 21.1 км. Вартість участі: 5 км - 200 грн; 10 км - 300 грн; 15 км - 350 грн; 21.1 км - 400грн.


На виручені кошти організатори допоможуть дитячому відділенню онкогематології Полтавської обласної лікарні.


Точки гідратації, драйв, атмосфера, «джунглі» рослинності поблизу річки Псел і дотримання соціально безпечної дистанції під час бігу - все це обіцяють організатори.


Бажаєте приєднатися - реєстрація за телефоном: 097 301 90 30.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: біг
компанія «Інтера Люкс»

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Благодійність:

Читайте також:

Кременчук, Спорт, Благодійність, Афіша

20 вересня пройде благодійний забіг Steel Runners Trail Half Marathon

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 309

  

Виручені кошти підуть на підтримку Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології

20 вересня у Кременчуці відбудеться благодійний забіг Steel Runners Trail Half Marathon. Виручені кошти від забігу підуть на підтримку Полтавського обласного відділення дитячої онкогематології. 


Забіг Steel Runners Trail Half Marathon стартує о 8.00. Місце старту - колишній стадіон у Потоках, праворуч від табору «Ерудит».


Дистанції - на вибір бігунів: 5, 10, 15 та 21.1 км. Вартість участі: 5 км - 200 грн; 10 км - 300 грн; 15 км - 350 грн; 21.1 км - 400грн.


На виручені кошти організатори допоможуть дитячому відділенню онкогематології Полтавської обласної лікарні.


Точки гідратації, драйв, атмосфера, «джунглі» рослинності поблизу річки Псел і дотримання соціально безпечної дистанції під час бігу - все це обіцяють організатори.


Бажаєте приєднатися - реєстрація за телефоном: 097 301 90 30.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: біг
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

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